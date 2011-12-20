کشته شدن 106 خبرنگار در سال 2011/ مکزیک و پاکستان خطرناکترین کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش موسسه بین المللی حقوق بشری رسانه (Press Emblem Campaign) که مقر آن در ژنو سوئیس قرار دارد، آمده است: حداقل 106 خبرنگار در سال 2011 در هنگام پوشش تحولات کشته شده اند.

بنابر این گزارش، 20 نفر از خبرنگاران در هنگام پوشش تحولات کشورهای عربی که شاهد قیامهای مردمی بوده اند، جان سپرده اند.

در گزارش سالانه این موسسه بین المللی تاکید شده که در سال 2011 بیش از 100 خبرنگار با تهدید، ارعاب، آزار، اذیت و ضرب و شتم طی تحولات لیبی، تونس، مصر و یمن روبرو بوده اند.

همچنین کشته شدن 12 خبرنگار در مکزیک و 11 خبرنگار در پاکستان طی این سال، این دو کشور را به عنوان خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران معرفی کرده است.

خاطرنشان می شود "لطفی غرس" از خبرنگاران شبکه العالم چند ماه گیش در جریان تحولات لیبی بازداشت شده و در نهایت پس از فشارهایی بر رژیم قذافی آزاد شد.