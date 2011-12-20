جهان در حال غمگین شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان به واسطه ارزشیابی واژه های جملاتی که حاوی 4.6 میلیارد پیام بوده و از تاریخ 9 سپتامبر 2008 تا 18 سپتامبر 2011 بر روی شبکه های اجتماعی منتشر شده بودند، توانستند میزان رشد و کاهش سطح شادی را در میان کاربران انگلیسی زبان تعیین کنند.

محققان دانشگاه ورمونت دریافتند در انتهای هر ماه از سال، شنبه ها و ساعات نخستین بامداد شاد ترین زمان ها به شمار می روند، در حالی که ماه ژانویه، اولین روز هفته و ساعتهای پایانی شب به هیچ وجه شاد نیستند. تعطیلی ها و رویدادهای فردی از قبیل ازدواجهای سلطنتی و یا مرگ فردی مشهور نیز می تواند بر روی حالات روحی کاربران تاثیرگذار باشد.

نوسانات رفتاری جمعی

تجزیه و تحلیلی که پیش از این بر روی اطلاعات به دست آمده از توئیتر درباره نوسانات جهانی حالات روحی صورت گرفته بود الگوهای مشابهی را نشان داده بود. اما تجزیه و تحلیل جدید نشان می دهد تمایل جمعی به سوی غمگین بودن رفته است.

به گفته محققان پس از مشاهده روند رو به بالا از ژانویه تا آوریل 2009، حالات احساسی کاربران در طول نیمه اول سال 2011 روندی رو به پایین از خود نشان داده است. نتایج این بررسی های جدید نشان می دهد میانگین شادی طی ماه های آخر سالهای مورد مطالعه افزایش داشته اما در ماه ژانویه با کاهش مواجه شده است. میزان شادی همچنین در طول روزهای تعطیل آخر هفته افزایش یافته و در روزهای شنبه به اوج خود می رسد.

شادی روزانه افراد در ساعتهای 5 تا 6 بامداد به اوج خود می رسد و سپس با سرعت و در نهایت به صورت تدریجی کاهش پیدا می کند تا ساعت 10 تا 11 عصر که شادی به کمترین میزان خود می رسد.

روزهای خوب، روزهای بد

روزهایی نیز وجود دارند که در آنها شادی به بالاترین حد خود دست پیدا می کند، برای مثال افراد در این مطالعه در روز و شب کریسمس نسبت به دیگر تعطیلی های رسمی شادتر به نظر می آیند.

روزهای غمگینی نیز در این تجزیه و تحلیل تعیین شده اند، طرح نجات سیستم اقتصادی آمریکا که در اوایل اکتبر سال 2008 به تصویب رسید در میان برخی کاربران افسردگی یک هفته ای را به وجود آورد.

واژه های نشانه

محققان برای تعیین این حالات روحی و روزهای شاد و غمگین، از برنامه ای به نام Mechanical Turk برای رتبه بندی میزان انتقال مفهوم شادی 10 هزار واژه انگلیسی رایج استفاده کرده و سطح انتقال شادی واژه ها را از یک تا 9 رتبه بندی کردند. زمانی که تمامی امتیازها مورد مقایسه قرار گرفتند، مشخص شد که واژه "خنده" با رتبه 8.5 بالاترین سطح انتقال شادی را داشته و در مقابل واژه "تروریست" با رتبه 1.3 پایین ترین میزان انتقال شادی را در خود دارد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، سپس از این لیست واژه ها، برای ارزشیابی واژه های به کار گرفته شده در شبکه اجتماعی توئیتر استفاده شد و محققان با در نظر گرفتن زمان و تاریخ استفاده از این واژه ها توانستند حالات روحی کاربران را در روزهای مختلف سال تعیین کنند.