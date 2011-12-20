190 کیلومتر راه روستایی در استان کرمانشاه آسفالت شد

حیدر مطاعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان کرمانشاه دارای 8 هزار کیلومتر راه است که کمتر از 2500 کیلومتر آن آسفالت نیست.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه تاکید کرد: اول دیماه رسما روز راهداری شروع می شود، ولی این اداره کل از اول آبان ماه نیروهای خود را در مسیرهای مشخص شده، مستقر کرده است.

مطاعی با اشاره به اینکه نیروهای این اداره کل امسال برای خدمات رسانی به مسافران آمادگی کامل دارند، تاکید کرد: 52 اکیپ در 43 راهدارخانه با 400 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و با 485 نیرو آماده هرگونه خدمت رسانی به مسافران بین راهی هستند.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه افزود: از نظر راه روستایی میانگین خوبی از نظر کشوری داریم.

وی گفت: 2560 کیلومتر از راههای روستایی استان کرمانشاه آسفالت است و روستاهایی که بیشتر از 50 خانوار دارند، همگی دارای جاده آسفالته می شوند.

مطاعی تاکید کرد: در سفر رهبری به استان کرمانشاه مبلغ 53 میلیارد تومان به راههای روستایی استان کرمانشاه اختصاص یافته است که این اعتبار در طول سه سال به دست این اداره کل می رسد.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه افزود: در سال جاری تا الان 190 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است که تا آخر سال این رقم به 300 کیلومتر خواهد رسید.

مطاعی در پایان تاکید کرد: در استان کرمانشاه 800 کیلومتر راه خاکی، 1800 کیلومتر راه شوسه و مابقی راه آسفالته است.