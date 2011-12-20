به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای مستند نامزد دریافت جایزه و برگزیدگان پنجمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت، در سالن "سینماحقیقت" مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش عمومی در میآیند.
در این برنامه که از چهارشنبه هفته آینده (7 دی 1390) آغاز و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت، مستندهای برگزیده و نامزد دریافت جایزه از پنجمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت، طی سه نوبت بعدازظهر در ساعات 14:30، 16:30 و 18:30 نمایش داده خواهد شد.
لازم به ذکر است شرکت در این برنامههای نمایش فیلم، برای عموم آزاد است و علاقمندان میتوانند در ساعات و روزهای یاد شده، به سالن "سینماحقیقت" مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند.
نظر شما