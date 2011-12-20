به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره هفته پژوهش سه شنبه 29 آذر با حضور اسحاق صلاحی مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاونین این سازمان و نیز جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.

صلاحی: برخلاف بینش، در کسب دانش مرزی وجود ندارد

صلاحی در این برنامه با تاکید بر لزوم پیوند علم با ایمان گفت: همانطور که در کسب ثروت حدی وجود ندارد، اما در مصرفش حد وجود دارد، در بحث کسب علم هم در اسلام حدی وجود ندارد.

وی با اشاره به حدیث نبوی «علم بیاموزید ولو اینکه در چین باشد» افزود: این حدیث مصداق بارز اهمیت اسلام برای امر پژوهش است، چرا که چین در آن زمان کشور بسیار دوردستی بوده ضمن اینکه سرزمین کفر هم بوده است. با این حال پیامبر اسلام (ص) مسلمانان را به علم آموزی سفارش کرده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: در حوزه دانش ما هر آنچه را که تجربه بشر است، باید جذب کنیم ا ما در حوزه بینش باید گزینشی برخورد کنیم و در چارچوب‌ها و مبانی بومی و اسلامی کشورمان اقدام کنیم.

صلاحی اضافه کرد: افتخار ایران قبل از اسلام وجود مرکزی مانند جندی شاپور بوده و بعد از اسلام هم اندیشمندان ایرانی به همه عرصه‌های علم ورود پیدا کردند و این حوزه را ارتقاء دادند.

وی همچنین با اشاره به وظایف سازمان متبوعش تاکید کرد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نباید صرفا میراث‌دار باشد. اگر قرار است ما در آینده کشوری تمدن‌ساز را به عنوان الگو به جهان معرفی کنیم، ناچار باید به کسب علم روی بیاوریم که این کار هم بدون تحقیق و پژوهش چیزی جز تقلید نیست.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از اینکه به گفته او بسیاری از حرف‌های دانشمندان ایرانی به دلیل مرزهای سیاسی در کشورمان محفوظ مانده ابراز تاسف کرد و یادآور شد: متاسفانه هنوز ابزاری برای معرفی این گنجینه به غرب مهیا نشده است و ما همین جا آمادگی خود را برای هم افزایی تمام سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه در زمینه کسب و ترویج علم اعلام می‌کنیم.

صفی‌پور: گروه‌های اسلام شناسی و ایران شناسی کتابخانه ملی از هم جدا می‌شوند

در این مراسم همچنین علی‌اکبر صفی پور معاون پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سخنانی با تبریک هفته پژوهش به برنامه‌های معاونت متبوعش در هفته جاری در این خصوص پرداخت و از کارکنان این سازمان خواست علاوه بر خدماتی که به مراجعانشان ارائه می‌کنند در زمینه فعالیت‌های پژوهشی همت بیشتری به خرج دهند.

به گفته صفی پور 4 کارگروه تخصصی معاونت پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آماده بررسی هرگونه طرح علمی و پژوهشی در حوزه‌های فعالیت‌های مربوطه است.

معاون پژوهشی این سازمان همچنین از تفکیک گروه‌های اسلام شناسی و ایران شناسی این سازمان و نیز تاسیس گروه انقلاب اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.

وی همچنین با ارائه گزارشی از دومین جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: ما در این راستا آثار پژوهشی که در سال گذشته (آذر 89 تا آذر 90) منتشر شده‌اند تمام اعضای هیئت علمی، کارشناسان و کارکنان سازمان و دانشگاهی و دانشجویان این سازمان که پایان نامه‌هایشان را در دانشگاه‌های کشور دفاع کرده اند و همچنین همه کسانی که به نحوی از خدمات سازمان برخوردار شده اند ارزیابی کرده‌ایم.

در ادامه و پس از اهدای 2 لوح تقدیر و جوایزی به جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز از سوی رئیس کتابخاننه ملی ایران، نفرات برتر جشنواره هفته پژوهش به شرح زیر معرفی شدند:

بخش پایان نامه‌ها: 1- مهسا فرح حسینی 2- محبوبه شاکری 3- الهه حسن زاده، فرناز محمدی و مریم آخوندی

بخش هیئت علمی: 1- غلامرضا عزیزی 2- میترا صمیعی 3- حبیب الله عظیمی

بخش کارشناسان پژوهشگر: در این بخش محمد بقایی و علی اکبر صفی پور که حائز رتبه‌های اول و دوم شدند از دریافت جایزه انصراف دادند و به جای آنها نفرات زیر به عنوان برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند: 1- فریبرز درودی 2- صدیقه روحی 3- حسین روحانی صدر

بخش آثار خارج از سازمان: 1- الهام ملک زاده 2- ابراهیم رسولی 3- علیرضا کیقبادی

بخش ثبت اختراع: در این بخش محمد حدادی مخترع مبتکر برگزیده و معرفی شد.

بخش فارغ التحصیلان مقطع دکتری: 1- محمد علی احمدی ابهری 2- علی صادق زاده

در این مراسم همچنین از اهدا کنندگان نسخه‌های خطی نفیس، چاپی و نیز اسناد و عکس‌های ارزشمند به این شرح تقدیر شد: سیاوش صالحی (اهدا کننده یک نسخه خطی نفیس)، خانواده مرحوم دکتر بزرگی (اهدا کننده دو نسخه خطی، 205 نسخه چاپ سنگی و 136 کتاب چاپی) طیبه مدرسی (اهدا کننده 5 نسخه خطی، 27 نسخه چاپ سنگی، 565 کتاب چاپی و 640 نشریه)، خانم قالیبافان (اهدا کننده هزار و 853 منبع)، مهدی نخعی (اهدا کننده 108 برگه سند، 30 قطع خوش نویسی، 5 عکس و نقشه) و مازیاد نیل چی (اهدا کننده 639 منبع).

در این برنامه همچنین از 45 تن دیگر از کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز که به نحوی در فعالیت‌های پژوهشی نقش داشته‌اند، تقدیر به عمل آمد.