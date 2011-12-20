به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام سیدحسن ابوترابی‌فرد نماینده مجلس و کامران دانشجو وزیر علوم همزمان با چهلمین روز شهادت سردار سرلشکر پاسدار حسن تهرانی‌مقدم در منزل این شهید حاضر شدند.

حجت‌الاسلام محمدیان در این دیدار که مادر و برادر شهید تهرانی‌مقدم نیز حضور داشتند، گفت: سردار تهرانی‌مقدم یکی از سربازان وفادار به مقام معظم رهبری و دانشمند برجسته‌ای بود که حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارد.

کامران دانشجو در این دیدار، لوح جهاد و ایثار به مادر شهید تهرانی‌مقدم اهدا کرد. همچنین لوح تقدیری نیز توسط حجت‌الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به خانواده این شهید اهدا شد.

بر طبق این گزارش، روسای دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت‌مدرس، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، علامه‌طباطبایی و برخی دانشگاه‌های دیگر در این دیدار حضور داشتند.