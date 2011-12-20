حماسه نهم دی جلوه ای از حضور تشکل های دینی در دفاع از ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی صبح سه شنبه در جمع روئسای هیئات مذهبی وتشکل های دینی استان با بیان این مطلب که تشکل های دینی در فتنه 88 با حضور پررنگ خود در مقابل خنثی سازی این فتنه حرکت کردند گفت: این تشکل ها با شناختن جایگاه خود با جریان انحرافی و فتنه 88 به شکل صحیح اقدام و مقابله کردند.

وی تاکید کرد: حادثه 9 دی نشان داد که انقلاب ما با دو سرچشمه لایزال و جاودانه اراده الهی برای حفظ نظام اسلامی و حضور مردم برای دفاع از هویت بخشی جمهوری اسلامی پیوند خورده است.

وی با بیان اینکه تشکل های دینی نقطه تلاقی سه جریان است گفت: مردمی بودن، تعهد به ارزش ها و نظام اسلامی و اتکاء به خلاقیت نقطه های تلاقی با تشکل های دینی است.

وی افزود: تشکل های دینی مانند چشمه ای زاینده است که در ماندگاری انقلاب اسلامی و کارآمدی سازمان تبلیغات اسلامی نقش داشته است.

مرویان حسینی ادامه داد: در زمان وقوع این حادثه 75 میلیون نفر از صاحبان انقلاب برای حفظ این سرمایه عظیم در صحنه حضور یافتند و توطئه های این جریان را خنثی کردند.

وی ادامه داد: البته هویت ما در لایه های مختلف با کربلا و عاشورا نیز پیوند خورده و تشکل های دینی به ویژه هیئت های مذهبی به راستی بسترهایی هستند که جلوه هویتی ما را در این زمینه هر روز بالنده و زنده می کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص نقش تشکل های دینی تصریح کرد: تشکل های دینی دارای نقش مهم و برجسته ای هستند و باید بر روی آن ها سرمایه گذاری کرد تا در زمینه ارتقاء فرهنگ دینی و معنوی بتوان موثر و موفق عمل کرد.

مرویان در خصوص موضوعاتی که باید برای تشکل های دینی در اولویت قرار بگیرد افزود: حمایت از تشکل های دینی محوری و موثر، شناسایی و ساماندهی تشکل ها و هیئت های مذهبی، پشتیبانی از خلاقیت هیئت های مذهبی، مراقبت از آسیب های اخلاقی در هیئت ها و تشکلات، پیوند برقرار کردن میان بخش های سازمان و پشتیبانی از تشکل های محوری مواردی است که در برنامه های تشکل های دینی باید در اولویت قرار بگیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به مراقبت از آسیب های اخلاقی در هیئت ها و تشکلات دینی بیان کرد: با مراقبت از آسیب و آفت های مذهبی در هیئات نباید سرمایه مقدس و مردمی هیئات مذهبی را ملاعبه دست جوان های طاغوتی کرد.

مرویان افزود: بهره‌ گیری از ظرفیت⁯های هیئت⁯های مذهبی و تشکل های دینی در کاهش ناهنجاری⁯های اجتماعی تأثیرگذار بوده بنابراین باید ظرفیت و گنجایش این هیئت ها و تشکل ها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه باید از تمامی ظرفیت ها برای تقویت تشکل های دینی استفاده شود افزود: نیروی انسانی توانا، دلسوزو اهل مجاهدت می توانند در راستای تقویت و انسجام تشکل های دینی موثر و مفید باشد.