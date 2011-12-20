تحول در متدهای علمی از نیازمندیهای حوزه پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه، گفت: محدود نبودن دانشمندان در مدل های سنتی و تکراری و تحول در متدهای علمی یکی از نیازمندی های حوزه پژوهش است.

وی با اشاره به اینکه عصر ظهور ابزار و وسایل پیشرفته تحقیق فرا رسیده و بشر در تلاش برای بازسازی مغز بشر در سیستم رایانه ای است، اظهار داشت: تولید علم و اندیشه منجر به تولید ابزار و تسلط انسان بر طبیعت شده که با داشتن نگاه سیستمی در برنامه ریزیهای کلان، سرمایه های علمی مورد استفاده قرار می گیرند.

معاون اجتماعی سیاسی استاندار آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه بصیرت فرع بر رشد یافتگی است، بیان داشت: دانشجو نماد بصیرت و رشد یافتگی در جامعه بوده و کشورهای پیشرفته برنامه های سلامت جسمی و امینت غذایی را در اولویت قرار داده اند .

فتح الهی دانشجو را نماد روشنفکری و اندیشه ورزی دانست و ادامه داد: طی دو ماه آینده یکی از تحولات جدی سیاسی کشور روی داده که در این راستا شور و نشاط سیاسی در دانشگاه و جامعه را شاهد خواهیم بود.

این مسئول زمان شناسی، قدرت تحلیل و توانایی پیش بینی آینده را از ویژگی های رسیدن به معرفت برشمرد و افزود: برنامه ریزی راهبردی در همه عرصه های زندگی برای وصول به بصیرت ضروری است.