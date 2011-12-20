۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

تا پایان برنامه پنجم توسعه/

استحصال آب در خراسان رضوی سه هزار لیتر در ثانیه افزایش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان استحصال آب در شهرهای این استان سه هزار لیتر در ثانیه افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری در بازدید از پروژههای آب و فاضلاب شهری تایباد اظهارکرد: میزان استحصال کنونی آب در شهرهای استان هفت هزار و 400 لیتر در  ثانیه است که به 10 هزار لیتر بر ثانیه افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: برای تامین این میزان آب باید از محل اعتبارات ملی، استانی و ویژه دولت سرمایه گذاری شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: هم اینک 90 درصد از منابع آبی آب آشامیدنی شهرهای این استان از چاه ها و سفره های زیرزمینی تامین می شود.

وی افزود: در شرایط کنونی آبفای خراسان رضوی به جزء آزمایشگاه مرکزی در 11 شهر استان  نیز آزمایشگاه باکتریولوژی و شیمیایی فعال دارد.

طاهری اضافه کرد: آزمایشگاه های مذکور با آزمایش مداوم آب نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی 500 هزار مشترک  را برعهده دارند.

به گفته وی آب مورد نیاز شهروندان از 430 حلقه چاه، چشمه و قنات تامین می شود.

