سالگرد جانباختگان زلزله 29 آذر ریگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسولین ادارات شهرستان ریگان و اهالی چاه قنبر صبح چهارشنبه مراسم سالگرد جانباختگان زلزله 29 آذر در منطقه زلزله زده چاه قنبر برگزار شد.

زلزله 6.5 ریشتری شهرستان ریگان در سال 89باعث کشته شدن چهار نفر و مجروح شدن 30 نفر شد این چهار نفر در منازل سنگ و چوبی بودند که باعث کشته شدن این تعداد شد.

بعد از حادثه دلخراش آذر 89در ریگان اقدامات و فعالیتهای خوبی در منطقه چاه قنبر صورت گرفته که رضایت اهالی را در پی داشته است.

فرماندار ریگان در این مراسم از استحکام منازل مسکونی این مناطق خبر داد و گفت: بیش از سه هزار و 600 مسکونی در این مناطق در حال ساخت است که تعدادی از این منازل آماده بهره برداری است.

وی افزود: به جز دو ستاد هرمزگان و سمنان که در شهرستان بعد از زلزله بم اقدام به مقاوم سازی منازل کردند تاکنون 14هزار واحد مسکونی در شهرستان ساخته شده است.

فرماندار ریگان گفت: با پیگیریهایی که توسط مدیر کل بنیاد مسکن استان صورت گرفته مقرر شده واحدهایی که در کانون زلزله قرار دارند اعتبارات به صورت بلاعوض به آنها تخصیص داده شود.

