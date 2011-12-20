تکمیل پایاب سد خدا آفرین 10 هزار میلیارد ریال نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وکیل سپه پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از این پروژه ملی و استانی اظهار داشت: برای این طرح تا اواخر سال گذشته بالغ بر هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی سرمایه گذاری شده است.

وی، بیان کرد: طرح پایاب خدا آفرین از بزرگترین طرحهای ملی کشور است، افزود: تکمیل و بهره برداری از این طرح موجب توسعه کشاورزی و دامپروری، ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغالزایی مستقیم برای 32 هزار نفر خواهد شد.



نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس افزایش درآمد سالانه منطقه به میزان دو هزار میلیارد ریال، بهبود وضعیت معیشت بیش از 10 هزار خانوار عشایری استان و پیشگیری از خروج حق آبه شبکه خدا آفرین از مرزهای کشور و نیز افزایش چشمگیر میزان تولید محصولات زراعی و باغی را از اهداف مهم دیگر این طرح عنوان کرد.



وی با بیان اینکه بهره برداری از این پروژه به تحول، پویایی و رشد و بالندگی استان منتج می شود، اضافه کرد: با تکمیل و بهره برداری از پروژه پایاب سد خداآفرین نرخ بیکاری در منطقه را کمتر شده و دشت مغان دیگری در منطقه شکل خواهد گرفت.



فرماندار پارس آباد نیز در این بازدید با بیان اینکه دولت مصمم است این طرح با سرعت و دقت هرچه تمامتر به اتمام برس، ابراز داشت: در صورت آبگیری و بهره برداری 12 ایستگاه پمپاژ ثانویه بخش کشاورزی و اقتصاد منطقه شکوفا خواهد شد.

تبدیل 74 هزار هکتار از اراضی دیمی به زمینهای آبی

ولی کریمی تصریح کرد: با بهره برداری از طرح ملی پایاب سد بیش از 62 هزار هکتار از اراضی دیم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار و 12 هزار هکتار از اراضی دیم استان آذربایجان شرقی به اراضی آبی تبدیل خواهد شد.



وی با شاره به هزینه کرد 180 میلیارد ریال برای اجرای این طرح تاکنون یادآور شد: تکمیل پایاب سد به بالغ بر پنج هزار و 600 میلیاد ریال اعتبار نیاز دارد.



وی طول شبکه کانال پایاب سد را 92 کیلومتر برشمرد و با اشاره به اجرای 24.5 کیلومتر آن گفت: این طرح در چند مرحله و به تدریج مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که در مرحله نخست هفت هزار و 400 هکتار از زمینهای دیم منطقه به

آبی تبدیل می شوند.



مدیر اجرایی پروژه های سد خدا آفرین در استان اردبیل نیز در این دیدار عمده عملیات اجرایی این طرح را احداث شبکه های پایاب و کانالهای انتقال آب به اراضی زراعی استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی عنوان کرد.

تسریع در عملیات اجرایی در گرو تامین اعتبار است

مهدی شهبازی با اشاره به موقعیت جغرافیایی طرح گفت: این پروژه از غرب به مرز بین استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل، از شرق به رودخانه مرزی بالهارود، از شمال به کانال اصلی موجود شبکه مغان و از جنوب تا اراضی با تراز 300 متر

از سطح دریا محدود است.



وی با بیان اینکه این پایاب آب 62 هزار هکتار از اراضی دشت مغان را تامین می کند، متذکر شد: با اجرای آن کشاورزی و دامداری منطقه توسعه یافته و صنایع تبدیلی در کنار آن ایجاد خواهد شد.



این مسئول اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی و نیز ارزیابی واقعی از هزینه های سرمایه گذاری را از جمله اهداف مهم احداث مزرعه نمونه عنوان کرد و بیان داشت: این مزرعه که در قشلاق "تربت کندی" بخش اصلاندوز واقع است، با پنج سیستم تحت فشار آبیاری می شود.



وی بهره برداری کامل از پروژه ملی پایاب سد خدا آفرین را موجب انقلاب اقتصادی در سطح استان دانست و اضافه کرد: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات، این طرح با سرعت بیشتر و دروقت مقرر تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

