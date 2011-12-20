راه اندازی چهار مجموعه پژوهشی در دانشگاه قم

حجت الاسلام دکتر سید رضا مودب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه‌های پژوهشی که در دانشگاه قم ایجاد می‌شوند، شامل: مدیریت منابع آب، الهیات اجتماعی، مرکز پژوهشی حقوق اسلامی و پژوهشکده محیط زیست است که مجوز راه اندازی آن در سال جاری به تصویب وزارت علوم رسیده است.



وی با تاکید بر این که پژوهش‌های نظام مند جمعی در سایه شکل گیری مراکز پژوهشی مصوب وزارت علوم در دانشگاه ها شکل می گیرد، افزود:تقویت جایگاه پژوهش و پژوهشگران ، اهتمام به اخلاق پژوهشی و ایجاد دستور العمل های مدون در حوزه روش تحقیق باید در دستور کار امور پژوهشی قرار گیرد.



برنامه های پژوهشی دانشگاه قم



معاون پژوهشی دانشگاه قم با اشاره به قابلیت‌های دانشگاه قم در امر پژوهش گفت: این دانشگاه سیاست‌های خاصی برای توسعه و ارتقای پژوهش در برنامه خود تنظیم کرده است و با کمک جمع زیادی از دانشجویان و استادان دانشگاهی مشغول تدوین و تبیین بایدها و نبایدهای پژوهشی در رشته‌های کاربردی و نیاز سنجی پژوهشی است.



25 درصد بودجه دانشگاه قم در اختیار امور پژوهشی



وی از دیگر کارهای دانشگاه قم در امر پژوهش را توسعه مراکز پژوهشی عنوان و تصریح کرد: 25 درصد بودجه دانشگاه برای فعالیت‌های پژوهشی در نظر گرفته شده است.



مودب افزود: اعطای امتیاز گرنت به پژوهشگران برتر، ایجاد فرصت‌های مطالعاتی، ارتقای مجلات علمی، برگزاری همایش‌های علمی از برنامه‌های دانشگاه قم برای ارتقای سطح پژوهش استان است.



راه اندازی پژوهشکده دین و سیاست گذاری



معاون پژوهشی دانشگاه قم با بیان اینکه درصدد راه اندازی پژوهشکده دین و سیاستگذاری هستیم، گفت: تفاهم نامه این پژوهشکده با مجمع تشخیص مصلحت نظام امضا شده است.



وی با اعلام این مطلب که دانشگاه قم با داشتن 200 عضو هیئت علمی و دو هزار دانشجوی ارشد و دکترا باید با قدرت بیشتری در امر پژوهش ظاهر شود، ادامه داد: به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری از 26 استاد دانشگاه قم که دارای مقالات پژوهشی ارزشمندی هستند تقدیر شدند.



مودب با اشاره به اینکه باید پژوهشگران دانشگاه قم بر اساس نیازهای استان و جامعه کارهای تحقیقی انجام دهند، بیان داشت: به دنبال ایجاد رویکرد پژوهشی و دانش بنیان در سطح دانشگاه هستیم و با توجه به استعدادهای خوبی که مشاهده می کنیم این هدف دور از دسترس نیست.

