  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

غلامی:

هشت تن مواد غذایی فاسد در کاشمر معدوم شد

هشت تن مواد غذایی فاسد در کاشمر معدوم شد

کاشمر - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه بهداشت و درمان و سرپرست دانشکده پرستاری کاشمر گفت: هشت تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در کاشمر معدوم شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا غلامی با بیان اینکه این مواد غذایی در طی 9 ماه بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی کشف شده اظهارکرد: این مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیر مجاز، توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان جمع آوری و ضبط شده بود.

غلامی گفت :این مواد معدوم شده شامل انواع آجیل، چیپس، بیسکویت، کلوچه، نوشابه، خرما، آبلیمو، کنسرو بوده که با حکم دادستان شهرستان کاشمر معدوم شد.

غلامی از شهروندان خواست در هنگام خرید ، نظارت دقیق بر اصول بهداشتی کالا از قبیل تاریخ تولید و انقضا و داشتن پروانه بهداشتی کالا داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل بهداشتی با ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار تماس گرفته و مشکل خود را اعلام و پیگیری کنند.

وی بیان کرد: معدوم سازی مواد غذایی فاسد شده با حضور نماینده دادستان شهرستان و جمعی از مسئولین کاشمر در محل زبالگاه شهرستان صورت گرفت.

کد مطلب 1488629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها