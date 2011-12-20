هشت تن مواد غذایی فاسد در کاشمر معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا غلامی با بیان اینکه این مواد غذایی در طی 9 ماه بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی کشف شده اظهارکرد: این مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیر مجاز، توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان جمع آوری و ضبط شده بود.

غلامی گفت :این مواد معدوم شده شامل انواع آجیل، چیپس، بیسکویت، کلوچه، نوشابه، خرما، آبلیمو، کنسرو بوده که با حکم دادستان شهرستان کاشمر معدوم شد.

غلامی از شهروندان خواست در هنگام خرید ، نظارت دقیق بر اصول بهداشتی کالا از قبیل تاریخ تولید و انقضا و داشتن پروانه بهداشتی کالا داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل بهداشتی با ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار تماس گرفته و مشکل خود را اعلام و پیگیری کنند.

وی بیان کرد: معدوم سازی مواد غذایی فاسد شده با حضور نماینده دادستان شهرستان و جمعی از مسئولین کاشمر در محل زبالگاه شهرستان صورت گرفت.