آخرین وضعیت بازیهای تدارکاتی تیم ملی/ پرونده بازگشت امید بسته شد!

امید جمالی درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازیهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و نظر "کارلوس کی‌روش" در این خصوص گفت: حدود دو هفته قبل فدراسیون فوتبال سوئد طی یک نامه رسمی از تیم ملی فوتبال ایران تقاضای انجام یک بازی تدارکاتی در کشور قطر کرد. از آنجائیکه تیم ملی فوتبال سوئد قرار است اردویی را در دهه اول ماه ژانویه در کشور قطر برگزار کند، برگزاری بازی دوستانه با ایران در این کشور در دستور کار آنها قرار گرفته بود.

وی در این خصوص افزود: البته سوئدی‌ها در درخواست خود قید کرده بودند که تیم ملی این کشور در اردوی قطر از بازیکنانی که در لیگهای کشورهای حوزه اسکاندیناوی بازی می‌کنند استفاده خواهد کرد و لژیونرهای خود را به همراه نخواهد داشت.

جمالی در خصوص پیشنهاد تیم ملی فوتبال ساحل عاج برای بازی با تیم ملی ایران گفت: این موضوع به صورت یک پیشنهاد رسمی از سوی فدراسیون فوتبال ساحل عاج نبوده، بلکه ایجنت رسمی این تیم درخواست خود را به ایجنت رسمی تیم ملی ایران ارائه کرده بود. ساحل عاجی‌ها تقاضا داشتند با توجه به اینکه اردویی را در ماه ژانویه در کشور امارات برگزار می کنند با تیم اصلی خود یک دیدار تدارکاتی را با تیم ملی فوتبال ایران در این کشور داشته باشند.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با اشاره به نظر "کارلوس کی‌روش" در مورد پیشنهادهای ارائه شده از سوی تیمهای ملی سوئد و ساحل عاج برای رویارویی با تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: کی‌روش قبل از آنکه به مرخصی برود در جلسه‌ای با مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام کرد که تیم ملی در ماه ژانویه نیاز به برگزاری بازیهای تدارکاتی ندارد، بنابراین برای وی فرقی نمی‌کرد که این پیشنهادات از چه کشورها و تیمهایی است بنابراین ما نیز طبق خواسته کی‌روش به آنها پاسخ منفی دادیم.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر به غیر از این دو مورد پیشنهاد رسمی دیگری در خصوص برگزاری بازی تدارکاتی به کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال نرسیده است، گفت: ما نیز تا این لحظه بنابه نظر "کارلوس کی‌روش" برای پیش از بازی با قطر درخواستی جهت برگزاری بازی دوستانه به فدراسیونهای دیگر نداده‌ایم.

جمالی با بیان این موضوع که مسئولان فدراسیون فوتبال از "کی‌روش" خواسته‌اند که برنامه بازیهای تدارکاتی مورد نیاز تیم ملی را اعلام کنند، تاکید کرد: در حال حاضر کی‌روش در مرخصی و خارج از کشور به سر می‌برد و تا این لحظه پاسخی به درخواست مسئولان مربوطه در فدراسیون فوتبال برای تدارک دیدن بازی دوستانه نداده است.

وی در خصوص پرونده تیم امید نیز اظهار داشت: این پرونده همچنان مفتوح بوده و توسط ما پیگیری می شود اما درعمل دیگر نفعی برای فوتبال ایران نداشته و تیم امید ایران به گردونه رقابتهای مقدماتی المپیک بازنمی‌گردد. در نهایت اگر در این پرونده بتوانیم پیروز شویم باعث حذف تیم امید عراق از گردونه رقابتهای مقدماتی المپیک در قاره آسیا خواهیم شد.