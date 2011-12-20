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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

منصوری در گفتگو با مهر:

8 بازیکن جدید سرچشمه به زودی معرفی می شوند

8 بازیکن جدید سرچشمه به زودی معرفی می شوند

سرچشمه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه گفت: هشت بازیکن جدید ایرانی و خارجی تیم مس سرچشمه پنجم دی ماه معرفی می شوند.

محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به رایزنی هایی که از یک ماه قبل داشتیم چهار بازیکن خارجی و چهار بازیکن ایرانی را در لیست جذب به تیم داریم که در چند روز آینده تا اول دی بازیکنان خارجی را جذب خواهیم کرد.

وی یادآورشد: مذاکرات برای جذب این بازیکنان را از مدتها قبل از طریق کانالهای مختلف آغاز کرده بودیم فقط ثبت رسمی و قرارداد نهایی آنان باقی مانده است.

وی افزود: چهار بازیکن ایرانی نیز در مرحله دوم کار و تا پنجم دی ماه جذب تیم سرچشمه خواهند شد.

منصوری با اشاره به اینکه انتخاب بازیکنان مورد نظر مطابق نظرات کادر فنی و اصغر شرفی است گفت: در نیم فصل دوم شرفی پاسخ گوی مسائل تیم خواهند بود به همین دلیل نهایت تلاشمان را برای جذب نفرات مطابق لیست اعلام شده از سوی وی، بکار می بریم.

وی افزود: در مورد بازیکنان اخراجی تیم نیز باید بگویم این افراد از یک ماه قبل و شاید جلوتر، تذکرات کادر فنی را مبنی بر ضعف عملکردشان دریافت کرده بودند و اعلام شده بود در صورتی که نتوانند این مسئله را حل کنند از تیم کنار گذاشته می شوند.

وی گفت: چهار تن از این بازیکنان به تیم های لیگ دسته یکی دعوت شده اند و پنج نفر باقی مانده نیز در حال مراجعه برای دریافت رضایت نامه هایشان هستند.

مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه اظهارداشت: هیئت مدیره باشگاه سرچشمه حمایت خود را همچنان از مجموعه باشگاه اعلام کرده اند هر چند که اولتیماتوم داده اند و از نتایج ضعیف تیم شاکی هستند ولی مطمئنا از این بعد تیم سرچشمه بهتر از قبل کار می کند.

کد مطلب 1488632

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