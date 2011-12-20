اسامی برندگان مسابقه "نور الهدی" خراسان رضوی اعلام شد

محمدرضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین دوره مسابقه تفسیر قرآن کریم از جزء های 10 تا 12 قرآن کریم بر اساس تفسیر نمونه با حضور بالغ بر هزار و 600 نفر در سراسر استان برگزارشده است.

وی افزود: در این دوره از مسابقه سوالات به صورت تستی و حضوری بود که در نهایت 12 نفر با پاسخ صحیح توانستند برنده شوند.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی درخصوص جوایز این دوره از مسابقه نور الهدی بیان کرد: جوایز ارزنده ای هم چون کمک هزینه سفر عمره مفرده، عتبات عالیات و سوریه و نیز جوایز نقدی دیگر به برندگان این مسابقه در دهه مبارک فجر اهداء می شود.

وی در خصوص اهداف برگزاری این مسابقه عنوان کرد: ایجاد فضای قرآنی در سطح استان، زمینه سازی جهت توسعه و ترویج مطالعه تفسیر قرآن کریم و همچنین آشنایی و آگاهی بخشی به جامعه از اهداف برگزاری این مسابقه است.

وی افزود: صدیقه توکلی، حبیبه جوهری، صغری کاریزنوی و حسن مشکاتی در رشته تفسیر جزء 12 و مینا کوشکی، مرضیه پورمحمدی، فاطمه خزائی، علیرضا حاجی آبادی، علی صولتی نایی، سعیده میرنژاد عنبرانی، سمانه محمد پور و زهرا فرزی در جزء های 12، 13 و 14 برنده شده اند.

گفتنی است، مسابقه نورالهدی هر سال در ایام رمضان برگزار می شود.