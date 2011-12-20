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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

مجتهد زاده به مهر خبر داد:

اسامی برندگان مسابقه "نور الهدی" خراسان رضوی اعلام شد

اسامی برندگان مسابقه "نور الهدی" خراسان رضوی اعلام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از اعلام اسامی برندگان مسابقه تفسیر قرآن کریم استان تحت عنوان "نور الهدی" خبر داد.

محمدرضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین دوره مسابقه تفسیر قرآن کریم از جزء های 10 تا 12 قرآن کریم بر اساس تفسیر نمونه با حضور بالغ بر هزار و 600 نفر در سراسر استان برگزارشده است.

وی افزود: در این دوره از مسابقه سوالات به صورت تستی و حضوری بود که در نهایت 12 نفر با پاسخ صحیح توانستند برنده شوند.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی درخصوص جوایز این دوره از مسابقه نور الهدی بیان کرد: جوایز ارزنده ای هم چون کمک هزینه سفر عمره مفرده، عتبات عالیات و سوریه و نیز جوایز نقدی دیگر به برندگان این مسابقه در دهه مبارک فجر اهداء می شود.

وی در خصوص اهداف برگزاری این مسابقه عنوان کرد: ایجاد فضای قرآنی در سطح استان، زمینه سازی جهت توسعه و ترویج مطالعه تفسیر قرآن کریم و همچنین آشنایی و آگاهی بخشی به جامعه از اهداف برگزاری این مسابقه است.

وی افزود: صدیقه توکلی، حبیبه جوهری، صغری کاریزنوی و حسن مشکاتی در رشته تفسیر جزء 12 و مینا کوشکی، مرضیه پورمحمدی، فاطمه خزائی، علیرضا حاجی آبادی، علی صولتی نایی، سعیده میرنژاد عنبرانی، سمانه محمد پور و زهرا فرزی در جزء های 12، 13 و 14 برنده شده اند.

گفتنی است، مسابقه نورالهدی هر سال در ایام رمضان برگزار می شود.

کد مطلب 1488633

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