به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب ، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی گفت : حماسه 9 دی محصول درک مردم از عبرت های عاشورا است و همه مردم، مستقل از جریانات و گروههای سیاسی و خواسته های آنان هوشمندانه و آگاهانه برای دفاع از نظام و رهبری به میدان آمده اند .

حبیبی در ادامه افزود: رهبر انقلاب فرمودند فتنه 88 یک بیماری بود که با حضور عظیم مردمی دفع شد، ما باید این بیماری را تحلیل کنیم و ببینیم چگونه پس از یک دهه در نظام پدید آمد و اقدامات پیشگیرانه بعدی چیست .

وی تصریح کرد: ‌بیماری وابستگی به کفر ، الحاد و نفاق، بیماری پیمان شکنی با مردم و نظام، بیماری به دام دشمن افتادن در اثر فقر در تحلیل قضایا ازجمله آفاتی است که باید آسیب شناسی شود، طبیعی است این بیماری با حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم درعرصه های سیاسی معالجه می شود .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ روانی و جنگ الکترونیک علیه آمریکا تاکید کرد: فرزندان دلیر این ملت با غلبه به سخت افزار ها و نرم افزارهای جاسوسی آمریکا، ضربه جانانه ای به آنها زدند.



وی افزود: نبرد ما با آمریکا درحوزه سیاسی و امنیتی ادامه دارد و به فضل خدا غلبه با نیروهای شجاع ، جوان و آگاه ماست که دراین میدان فعال هستند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با فرار رسیدن ایام ثبت نام نامزد ها به تدریج ما به سمت تعیین مصادیق هدایت می شویم .

وی ادامه داد:‌ این درک صحیح در میان اصولگرایان وجود دارد که رفتن به سمت همگرایی کار دشواری نیست. کسانی که از مقبولیت کمتری برخوردارند طبیعی است ثبت نام نخواهند کرد.

حبیبی با اشاره به تلاشهای جبهه متحد اصولگرایان گفت:‌ جبهه متحد اصولگرایی رقیب خود را خوب می شناسد، بنابراین هیچ اصولگرایی درمیدان رقابت های انتخاباتی رقیب جبهه متحد اصولگرایی نیست، همچنین جبهه متحد اصولگرایان نیز هیچ اصولگرایی را را رقیب خود نمی داند .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه دشمن در انتخابات آینده برنامه دارد خاطر نشان کرد :‌ دشمن به فکر بازسازی فتنه 88 در انتخابات مجلس آینده است. آنها نمی خواهند مردم پایه های نظام را در انتخابات آینده تحکیم ببخشند، متاسفانه برخی از اصلاح طلبان حمایت کرده اند در همگرایی با دشمن آنها را در تهدیدات امنیتی علیه نظام یاری می کنند، نهاد های نظارتی باید مراقبت کنند که برخی دشمن را در این تهدیدات کمک نکنند .

وی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد آخرین تحولات در مصر گفت :‌مردم مصر زیر بار حاکمیت نظامیان نمی روند،مردم می خواهند بر اساس سیستم پارلمانی، دولت و سایر نهادهای انتخابی را سامان دهند اما نظامیان در این امر اخلال می کنند، لذا رو به سرکوب مردم آوردند .



حبیبی اضافه کرد: ‌مردم مصربا انقلاب دوم به حکومت شصت سال نظامیان و حاکمیت ،آنها بر مقدرات کشور پایان خواهند داد .

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد خروج آمریکائی ها از عراق تصریح کرد:‌ خروج آمریکائیها از عراق پیروزی بزرگی برای مردم است هیچ گروه ، حزب و جریانی زیر بار ماندن آمریکائیها در عراق نرفت، آمریکائیها خوب می دانند ادامه اشغالگرایی آنان برای مردم قابل تحمل نیست .

وی با شاره به ترفند حضور آمریکائی ها در عراق در پوشش دیپلمات گفت : آمریکائی ها گفتند 15 هزار نفر از نظامیان آنها تحت پوشش دیپلمات در سفارت این کشور در عراق می مانند، خود آنها می دانند این حضور با این وسعت یک شوخی است. در کجای دنیا یک سفارت خانه 15 هزار کارمند دارد. به نظر می رسد آمریکائی ها زیر فشار افکار عمومی مردم در عراق، باید به این شوخی مضحک پایان دهند و خاک عراق را ترک کنند .



حبیبی همچنین در خصوص بودجه سال 91 و قرائت تفریغ بودجه درهفته گذشته در مجلس تاکید کرد: یک سال از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها گذشته و باید نقاط ضعف و قوت دولت و مجلس در اجرای این کار بزرگ مورد ارزیابی قرار بگیرد.



وی افزود: هدفمندی یارانه ها یعنی فروش نفت در داخل، باید دولت و مجلس به لحاظ مالیه عمومی تحلیل درستی داشته باشند. باید معلوم شود وفق قانون هدفمندی یارانه ها، نفت در داخل بشکه ای به فروش می رسد، این موضوع در بودجه نویسی و تنظیم درآمد ها و هزینه ها در ماده واحده بودجه سال 91 تعین کننده است.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان با اشاره به قرائت تفریغ بودجه سال 88 در مجلس اظهار داشت: اگر گزارش تفریغ کمکی در طراحی اعداد و ارقام بودجه 91 نکند، قرائت آن درمجلس بی فایده خواهد بود، مجلس باید بداند چه تصویب کرده و این تصویب در اجرا به چه صورت بوده است تا بتواند نقایص خود را در بودجه نویسی برطرف کند. اگر همه ساله در تفریغ بودجه معلوم می شود که بسیاری از مفاد بندها و اجزا ماده واحده قابل اجرا نیست و اجرا نمی شود چرا مجلس اصرار بر این دارد که ماده واحده بودجه را بر خلاف اصل 52 قانون اساسی با بند های پیچ در پیچ و اجزاء گوناگون بلا اجرا سنگین کند.