"استان خرداد" مطالبه اصلی مردم شهرستان ورامین از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، در دور چهارم سفرهای ریاست جمهوری به شهرستان ورامین، مصوبات سه سفر گذشته پیگیری خواهد شد و در میان تمام مطالبات و خواسته های مردم این شهرستان ولایی و شهیدپرور، بحث ارتقای شهرستان به استان خرداد مطرح است.

همچنین اتمام پروژه های مصوب سفرهای دور اول، دوم و سوم هیئت دولت به شهرستان ورامین اصلی ترین مطالبه مردم این شهرستان است و بیش از هر چیز دیگر به چشم می خورد.

اهمیت تکمیل پروژه های نیمه تمام برای مردم و مسئولان ورامین

هنوز برخی از پروژه های سفرهای گذشته هیئت دولت به شهرستان ورامین ناتمام باقی مانده و یا اجرا نشده که پیگیری این مصوبات و تهیه راه کارهای تکمیل آنها برای مردم و مسئولان شهرستان از اهمیت زیادی برخوردار است که انتظار می رود دولت در سفر چهارم راهکار مناسبی برای اتمام پروژه ها تعریف کند.

مسئولان ارشد این شهرستان بارها از دولت خواستار استان شدن ورامین در شرق استان تهران به مرکزیت پیشتازان قیام 15 خرداد بوده اند که امیداست در این سفر، مردم شهرستان این خواسته را با جدیدت دنبال کرده و به مطالبه خود دست پیدا کنند.

ارتقای ورامین به استان زمینه ساز رشد و تعالی این خطه است

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در خصوص مطالبه مردم در رابطه با استان 15 خرداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان ولایتمدار ورامین در آستانه سفر رئیس جمهور به این شهرستان قرار دارند و ارتقای این منطقه ولایتمدار به استان را که زمینه ساز رشد و تعالی این خطه می شود، خواستارند.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی افزود: مردم ورامین در قیام ۱۵خرداد ۱۳۴۲گام مهمی را در پیروزی انقلاب برداشتند و به واسطه این قیام همواره مورد خشم و غشب رژیم ستمشاهی قرار داشتند.

وی گفت: امروز ولایتمدار مردم شهرستان ورامین که در دوران انقلاب اسلامی و جریان فتنه سال 88 نقش خود را به درستی ایفا کردند، از رئیس جمهور مردمی خود می خواهند با تصویب ارتقای شهرستان ورامین به استان زمینه های رشد و تعالی این منطقه را فراهم کند.

پیگیری مصوبات سفرهای استانی اعتماد و امید مردم را افزایش می دهد

امام جمعه ورامین ادامه داد: در صورتی که مصوبات سفرهای استانی دولت با سرعت و جدیت بیشتری دنبال و اجرا شود، ‌اعتماد و امید مردم به این سفرها استمرار می یابد.

وی بیان داشت: ارتباط نزدیک و چهره به چهره دولتمردان با مردم باعث می شود تا مردم نسبت به رفع مشکلات خود امیدوارتر و ارتباط محکمتری با مسئولان نظام برقرار کنند.

محمودی افزود: مردم در دولت نهم و دهم طعم خوش خدمت رسانی را احساس کرده اند و با اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت، ‌این خدمت رسانی تکمیل خواهد شد.

دولت با تصویب استان خرداد از وارد شدن آسیب به مردم ورامین جلوگیری کند

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در گفتگو با مهر عنوان کرد: دولت خدمتگذار در یک اقدام ماندگار با تصویب استان خرداد اعتبارات و امکانات را به این منطقه سرازیر کند تا از وارد شدن آسیب و خسارت به مردم این منطقه جلوگیری شود.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: لزوم تمرکز زدایی از تهران باعث شده تا خیل عظیمی از مهاجرتها به سوی این منطقه صورت گیرد.

وی یادآور شد: مردم ولایتمدار ورامین در آستانه سفر رئیس جمهور به این شهر تشکیل استان خرداد به محوریت ورامین را اصلی ترین مطالبه خود می دانند.

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: سفر رئیس جمهور به شهرستان ورامین در سه دور گذشته از سفرهای استانی برکات و ثمرات بسیاری را برای شهرستان و مردم همراه داشته که یقینا با انجام چهارمین دور از سفرهای هیئت دولت اثرات آن بیشتر مشخص خواهد شد.

وی گفت: سابقه مردم شهرستان ورامین در قیام خونین 15 خرداد سال 42 باعث شده بود تا مردم این شهر همواره مورد خشم رژیم طاغوت قرار گیرند و از ابتدایی ترین امکانات محروم باشند.

حجت الاسلام محمودی افزود: ورامین دشتی وسیع و حاصلخیز و دارای پتانسیل بسیار بالاست که در گذشته نیز این شهر از قدمت و فرهنگ اصیل و بالایی برخوردار بوده و امروز نیز به عنوان یکی از وسیعترین و پرجمعیت ترین شهرستانها در کشور محسوب می شود.

امام جمعه موقت ورامین بیان کرد: امروز مسئولان ارشد شهرستان بر لزوم استان شدن ورامین اتفاق نظر دارند و امیداست مصوبه استان خرداد به عنوان یادگار دولت احمدی نژاد در تاریخ ورامین ماندگار شود.

ارتقا به "استان خرداد" جایگزین تجزیه ورامین شود

رئیس شورای اسلامی شهر ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری نماینده شهرستان در مجلس برای تجزیه این شهرستان به شدت انتقاد کرده و گفت: برخی می خواهند تجزیه ورامین را با دلایل غلط توجیه کنند که نباید این گونه باشد؛ شهرستان ورامین پتانسیل استان شدن را دارد و ما داعیه استان خرداد را داریم، اما متأسفانه به واسطه اهتمام نماینده اسبق مجلس در حدود 13 سال قبل، پاکدشت از ورامین جدا شد و مشکلات شهرستان مضاعف گردید.

محمد حسن فرجی ادامه داد: در این جدایی، هر امکاناتی بود به پاکدشت تخصیص یافت؛ به عنوان مثال، خورین یک کشتارگاه و یک زندان دارد که پشت به پشت هم هستند، کشتارگاه را به پاکدشت و زندان را به ورامین دادند.

وی تأکید کرد: امروز نیز برخی از افراد که در زمان انتخابات، تبلیغات می کردند که مخالف تجزیه شهرستان هستند، به طور علنی و به صراحت از تفکیک ورامین صحبت کرده و مکاتبه می کنند.

وی افزود: پیشوا را جدا کردند، حال برای تجزیه قرچک و جوادآباد تلاش می کنند و ورامین را به شرایطی از ضعف می رسانند که دیگر استحقاق و توانایی فرمانداری ویژه شدن را نیز نداشته باشد، هرچند فرمانداری ویژه بیشتر برای بازی با افکار مردم است و امتیاز خاصی نیست.

فرجی دلایل غلط این افراد را محکوم به شکست دانسته و گفت: اینها می گویند ورامین پدر است و باید قبول کند فرزندان بزرگ شده اند؛ این توجیه غلطی است، نباید پدر را خوار و ذلیل کرد.

وی ادامه داد: این افراد، ورامین را از حیض انتفاع خارج می سازند و به استان شدن ورامین ذره ای فکر نمی کنند؛ مطالبه اصلی مردم، استان شدن بدون تجزیه شدن است.

وارثان قیام 15 خرداد 1342 منتظر استان شدن

به جرأت باید گفت که شهدای 15 خرداد 42 ورامین و پیشوا جزو مظلومترین شهدای کشور هستند؛ خانواده های شهدای 15 خرداد 42 ورامین و پیشوا حتی مجاز نبودند لباس مشکی بپوشند و برای شهدای خود عزاداری کنند.

در مقتل شهدای 15 خرداد در باقرآباد قرچک، حتی به بدنهای شهدا و مجروحان رحم نکردند و ایادی رژیم ستمشاهی، بدنهایشان را مثله کردند؛ مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا در آن زمان دلبسته به ولایت بودند و در 15 خرداد 42 نقش کلیدی و محوری در جریان انقلابی کشور داشتند.

قیام مردم از پیشوا تا قرچک امتداد داشت و به جرأت می توان گفت که راهپیمایی مردم در 15 خرداد 42 طولانی ترین راهپیمایی کشور بوده و هست؛ آن روز ورامین وسیع بود و همه مردم در این قیام نقش داشتند؛ مردم پیشوا، محمدآباد عربها، سناردک، جعفر آباد اخوان و ...

دبیر هماهنگ کننده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران تأکید کرد: اگر در 15 خرداد، قیام مردم ورامین و پیشوا، باعث شد ایران تکان بخورد، امروز نیز مردم این دو شهرستان ثابت کرده اند که وارثان قیام 15 خرداد هستند.

در 15 خرداد 42 بار امانت و مسئولیت بر دوش آن عده ای بود که قیام کردند و به سوی قتلگاه رژیم منحوس پهلوی رفتند و امروز بار امانت و مسئولیت بر دوش وارثان این قیام است.

مردم این منطقه ولایتمدار ثابت کرده اند که همیشه تا پای جان بر عهد و پیمان خود با آرمانهای ولایت و شهادت در راستای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ایستاده اند و حالا نوبت مسئولان عالی اجرایی است که دین خود را به مردم ورامین ادا کرده و با تصویب تشکیل "استان خرداد" وارثان قیام 15 خرداد را از انتظار رها کنند.

...................................

علیرضا مهدی زاده