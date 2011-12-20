مراسم اربعین شهدای اقتدار در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود وحیدی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که مراسم اربعین شهدای اقتدار در این کلانشهر به صورت مطلوب و درخور شان شهدا و خانواده های آنان برگزار شود.

وی افزود: مراسم مذکور روز پنج شنبه، اول دی ماه سال جاری از ساعت 10 الی 12 صبح در فردیس، فلکه چهارم، نبش خیابان 17 شرقی، مسجد المهدی برگزار می شود.



این مسئول عنوان کرد: در این زمینه از تمامی شهروندان و خانواده های شهدا دعوت می شود که حضور یابند و بار دیگر با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق کنند.



وحیدی یادآور شد: در برگزاری این مراسم همچنین علاوه بر اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری، 14 نفر از خانواده های شهدا نیز حضور دارند.



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج اعلام کرد: به منظور رفاه حال خانواده های شهدا، طی هماهنگی با سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج مقرر شد که 14 دستگاه اتوبوس نیز با حضور در محل زندگی خانواده های شهدا آنها را به محل برگزاری مراسم انتقال دهند.



وی گفت: این اتوبوس ها به صورت کاملا رایگان به خانواده های شهدا خدمات ارائه می دهند. این مسئول از نامگذاری بلوار اصلی منطقه 10 شهرداری کرج به نام شهدای اقتدار طی یک ماه گذشته خبر داد.