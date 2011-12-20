تعاونی های کرمانشاه در کوتاهترین زمان ممکن شکل می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه گفت: تعاونی ها در استان کرمانشاه، با کمترین حجم و در کوتاهترین زمان ممکن شکل می گیرند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: اگر بخواهیم از تولید و سرمایه گذاری حمایت کنیم باید به مقوله تعاون توجه ویژه داشته باشیم.

براندیشه مشکل اصلی تعاونی ها را کمبود اعتبارات دانست و گفت: برای رفع این مشکل تمام توان خود را با کمک بانک توسعه تعاون به کار گرفته ایم.

وی ادامه داد: 90 در صد اعتبارات بانک توسعه تعاون باید در راستای حمایت از تعاونی ها هزینه شود و هرچه سرمایه این بانک افزایش یابد شاهد حمایتهای مالی بیشتری از تعاونی ها خواهیم بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه به منشور کاری وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره و تصریح کرد: اجرای این منشور مستلزم کار و تلاش همه همکاران در بخشهای مختلف است.

وی افزود: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در تمام زمینه ها جزو پنج استان برتر کشور است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به شعار های محوری این اداره کل گفت: مدارا با مردم نصف ایمان است و باید در خدمت به خلق که جزو با ارزشترین کارها نزد خداوند است با تعهد و اخلاص کار کنیم.