  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

براندیشه:

تعاونی های کرمانشاه در کوتاهترین زمان ممکن شکل می گیرند

تعاونی های کرمانشاه در کوتاهترین زمان ممکن شکل می گیرند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: تعاونی ها در استان کرمانشاه، با کمترین حجم و در کوتاهترین زمان ممکن شکل می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه گفت: تعاونی ها در استان کرمانشاه، با کمترین حجم و در کوتاهترین زمان ممکن شکل می گیرند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: اگر بخواهیم از تولید و سرمایه گذاری حمایت کنیم باید به مقوله تعاون توجه ویژه داشته باشیم.

براندیشه مشکل اصلی تعاونی ها را کمبود اعتبارات دانست و گفت: برای رفع این مشکل تمام توان خود را با کمک بانک توسعه تعاون به کار گرفته ایم.

وی ادامه داد: 90 در صد اعتبارات بانک توسعه تعاون باید در راستای حمایت از تعاونی ها هزینه شود و هرچه سرمایه این بانک افزایش یابد شاهد حمایتهای مالی بیشتری از تعاونی ها خواهیم بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه به منشور کاری وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره و تصریح کرد: اجرای این منشور مستلزم کار و تلاش همه همکاران در بخشهای مختلف است.

وی افزود: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در تمام زمینه ها جزو پنج استان برتر کشور است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به شعار های محوری این اداره کل گفت: مدارا با مردم نصف ایمان است و باید در خدمت به خلق که جزو با ارزشترین کارها نزد خداوند است با تعهد و اخلاص کار کنیم.

کد مطلب 1488638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها