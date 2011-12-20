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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

دقیقی:

اخبار انتخابات در رسانه های استان قزوین رصد می شود

اخبار انتخابات در رسانه های استان قزوین رصد می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین گفت: اخبار انتخابات در رسانه های محلی، نشریات سراسری و رسانه های الکترونیک استان رصد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صادق دقیقی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک مسئولان کمیته ها با رئیس ستاد انتخابات استان اظهارداشت: اطلاع رسانی شفاف و به موقع از جمله اولویت های کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان است که نقش موثری در بالابردن سطح آگاهی و دانش شهروندان ایفا می کند.

وی افزود: کمیته اطلاع رسانی تا کنون توانسته ایمیلی به آدرس  entekhabat@ostan-qz.ir جهت ارسال پیام ایجاد و سامانه پیام کوتاه به شماره 30007534300300 ویژه ستاد انتخابات و دریافت پیام را  راه اندازی کند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات گفت: از طریق این کمیته کار استخراج و تجزیه و تحلیل سه ماهه اخبار انتخابات در نشریات محلی به تفکیک مدیران و مسئولان از ابتدای مهر تا پایان آذر ماه سال جاری صورت گرفته و تصمیم درخصوص اخبار انتخابات در رسانه های مجازی و الکترونیک انجام خواهد شد.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری با تاکید بر هماهنگی و برنامه ریزی به منظور ایجاد تعامل و همکاری نزدیک مجریان و اعضای ستاد انتخابات با رسانه های جمعی بیان کرد: لازم است که فرمانداران به عنوان روسای ستادهای انتخاباتی شهرستان ها ارتباط و تعامل خود را با خبرنگاران و خبرگزاری ها حفظ کنند تا با اطلاع رسانی دقیق از بروز هرگونه شایعه و شائبه ای پیشگیری کنند.
           
مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تصریح کرد: فضای گفتگوی ویژه در سایت که از طریق آن بتوان به سوالات مردم در زمینه انتخابات پاسخ داد ایجاد می شود.

کد مطلب 1488640

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