اخبار انتخابات در رسانه های استان قزوین رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صادق دقیقی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک مسئولان کمیته ها با رئیس ستاد انتخابات استان اظهارداشت: اطلاع رسانی شفاف و به موقع از جمله اولویت های کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان است که نقش موثری در بالابردن سطح آگاهی و دانش شهروندان ایفا می کند.

وی افزود: کمیته اطلاع رسانی تا کنون توانسته ایمیلی به آدرس entekhabat@ostan-qz.ir جهت ارسال پیام ایجاد و سامانه پیام کوتاه به شماره 30007534300300 ویژه ستاد انتخابات و دریافت پیام را راه اندازی کند.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات گفت: از طریق این کمیته کار استخراج و تجزیه و تحلیل سه ماهه اخبار انتخابات در نشریات محلی به تفکیک مدیران و مسئولان از ابتدای مهر تا پایان آذر ماه سال جاری صورت گرفته و تصمیم درخصوص اخبار انتخابات در رسانه های مجازی و الکترونیک انجام خواهد شد.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری با تاکید بر هماهنگی و برنامه ریزی به منظور ایجاد تعامل و همکاری نزدیک مجریان و اعضای ستاد انتخابات با رسانه های جمعی بیان کرد: لازم است که فرمانداران به عنوان روسای ستادهای انتخاباتی شهرستان ها ارتباط و تعامل خود را با خبرنگاران و خبرگزاری ها حفظ کنند تا با اطلاع رسانی دقیق از بروز هرگونه شایعه و شائبه ای پیشگیری کنند.



مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تصریح کرد: فضای گفتگوی ویژه در سایت که از طریق آن بتوان به سوالات مردم در زمینه انتخابات پاسخ داد ایجاد می شود.