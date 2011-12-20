مهراد: ایران صاحب رتبه بیست و یکم تولید علم در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره هفته پژوهش صبح امروز سه شنبه (29 آذر) با حضور رئیس و معاونین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رئیس مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری شیراز در سالن همایشهای کتابخانه ملی برگزار شد.
جعفر مهراد در این برنامه در سخنانی درباره رتبهبندی دانشگاهها و موسسات پژوهشی، نظام رتبهبندی ISI را زائیده دولت نهم و ارتقایافته دولت دهم توصیف کرد و گفت: بعد از نظام رتبهبندیهای شانگهای، تامیز و QS نظام رتبهبندی دانشگاهها در کشور ما (ISI ) چهارمین نظام رتبهبندی دانشگاهها در سراسر جهان است.
وی با اشاره به تلاش وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات برای ارتقاء کیفیت آموزش و تحقیقات دانشگاههای کشور در عین حال از سهم 67/0 درصدی پژوهش در نظام اسلامی ایران ابراز تاسف کرد.
مهراد با تاکید بر اهمیت قرار گرفتن نام یک دانشگاه کشور در رتبهبندی دانشگاههای جهان، تاکید کرد: تا به حال از خودتان پرسیدهاید چرا انتخاب اول همه دانشجویان رشتههای فنی، دانشگاه شریف است با اینکه دانشگاههای دیگر با درج آگهی در روزنامه و دادن وعده لپ تاپ به دانشجویان، میخواهند آنها را به سمت خودشان بکشانند؟!
به گفته رئیس مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری شیراز تنها دانشگاه ایرانی که در میان 500 دانشگاه برتر جهان از نظر موسسه جهانی شانگهای جای دارد، دانشگاه تهران و تنها دانشگاه ایرانی که در میان 400 دانشگاه برتر جهان از نظر موسسه تامیز جای دارد، دانشگاه صنعتی شریف بودهاند.
وی همچنین گفت: از مجموعه کشورهای اسلام و منطقه خاومیانه تنها یک یا 2 دانشگاه از ترکیه، عربستان و مالزی در میان دانشگاههای برتر این رتبهبندیهای مذکور جای دارند.
مهراد افزود: مستندات علمی حاکی از این است که رشد علمی در خاورمیانه تقریباً چهار برابر سریعتر از سطح جهانی است. همچنین در میان کشورهای این منطقه ترکیه در جایگاه اول و ایران در رتبه دوم جای دارند.
این استاد رشته کتابداری با بیان اینکه برونداد علمی جهان در فاصله سالهای 1990 تا 2009 حدود 34/0 درصد رشد داشته، نرخ رشد ایران را قابل توجهی و معادل 84/0 درصد عنوان کرد.
وی همچنین با مقایسه تعداد مقالات ثبت شده پژوهشگران ایران در پایگاههای اسنادی جهان از حدود 40 سال پیش تا به امروز گفت: در سال 1345 تعداد مقالات ثبت شده ما 4 عنوان بوده و در سال 1357 این تعداد به 499 مقاله رسیده است.
به گفته رئیس مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری شیراز روند ثبت مقالات پژوهشگران ایرانی در پایگاههای اسنادی جهان از سال 1376 به صورت چشمگیری رشد داشته و از 1000 عنوان در این سال (76) به 18 هزار و 323 عنوان در سال 1390 رسیده و ایران را به رتبه 21 در تولید علم در دنیا ارتقا داده است.
در پایان این برنامه و پیش از تقدیر از برگزیدگان جشنواره هفته پژوهش، تفاهمنامه همکاری میان اسحاق صلاحی و جعفر مهراد روسای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رئیس مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری شیراز با هدف استفاده طرفین از ظرفیتهای پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی یکدیگر و همچنین مشارکت در اجرای پروژههای مهم در زمینه علوم کتابداری امضا شد.
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