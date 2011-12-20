طرح گفتمان های دینی در مدارس خراسان رضوی برگزار می شود

حجت الاسلام نمازی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح گفتمان دینی یکی از طرح های موفق تبلیغات اسلامی استان است اظهار کرد: این طرح در زمینه ارتقاء هویت بخشی به نسل جوان موثر است.

وی در خصوص اهداف طرح گفتمان های دینی بیان کرد: بحث ارتباط صمیمانه میان روحانیون و دانش آموزان مقطع دبیرستان، ارتقاء هویت دینی، ملی و شخصیتی نسل جوان، مدیریت معارف دینی و فرهنگی از اهداف برگزاری طرح گفتمان های دینی است.

نمازی فرد برگزاری گفتمان‌های دینی را گام مؤثری در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دانست و بیان کرد: با وجود شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمنان که امروز جوانان را مورد هدف قرار داده است باید جوانان را آگاه کرد تا دین گریزی در میان آنها اتفاق نیفتد.

نمازی فرد با بیان اینکه دراین طرح بسته فرهنگی نرم افزار چند رسانه ای جنگ نرم به شرکت کنندگان اهداء می شود. افزود: برای اینکه اهداف برنامه ریزی شده در این طرح تحقق یابد نیاز است اساتید در این کلاس ها پنج جلسه برای مخاطبان گفتمان را اجرا کنند.

وی با اشاره به استادانی که در این طرح حضور دارند بیان کرد: سال جاری برای اجرای گفتمان های دینی از اساتید مجرب و برجسته با مهارت کافی انتخاب شده و تمام این استادان مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: در سال جاری برای ارتقاء طرح گفتمان های دینی و مناسب سازی افکار اساتید با گفتمان ها و اهداف طرح برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.

وی در زمینه برگزاری طرح گفتمان دینی در مساجد نیز بیان کرد: این طرح در مساجد برای 30 نفر از جوانان و حضور حداقل سه جلسه آنان در این کلاس اجراء می شود.

وی در مورد دستاوردهایی که این طرح به دنبال خواهد داشت افزود: ارتباط جوانان با نمادها و نهادهای فرهنگی و دینی و آشتی دادن جوانان با هویت و نمادهای فرهنگی خویش از دستاوردهایی است که تبلیغات اسلامی در راستای رسیدن به آن در این طرح تلاش می کند.

گفتنی است، طرح گفتمان های دینی به صورت گسترده از سال 86 در استان خراسان رضوی اجراء شده است.