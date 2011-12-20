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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

از امروز آغاز شد/

پیش فروش سکه در 49 شعبه بانک ملی در استان قم

پیش فروش سکه در 49 شعبه بانک ملی در استان قم

قم - خبرگزاری مهر: پیش فروش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در 49 شعبه بانک ملی در استان قم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز تا اطلاع ثانوی پیش فروش سکه تمام بهار آزادی، منقش به تصویر امام خمینی(ره) با قیمت 546 هزار تومان به ازای هر سکه در 49 شعبه بانک ملی در استان قم آغاز شد.

بر پایه این گزارش، متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک ملی در استان قم با ارائه اصل و تصویر کارت شناسایی خود و تکمیل فرم مربوطه نسبت به پیش خرید سکه اقدام کنند.

لازم به ذکر است، خرید سکه برای هر فرد نامحدود بوده و زمان تحویل سکه،4 ماه بعد از ارائه درخواست است.

همچنین در زمان پیش خرید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی شود و این میزان مبلغ در زمان تحویل سکه محاسبه و دریافت می شود.

کد مطلب 1488644

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