مصرف برق در زنجان در بخش خانگی 17 درصد کاهش داشت

عادل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همچنین در بخش عمومی 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند گفت: 185 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق با اعتبار یک هزار و 350 میلیون ریال در سال گذشته اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان با اشاره به اتوماسیون شبکه فشار متوسط گفت: پیاده‌سازی اتوماسیون بر روی 25 فیدر فشار متوسط در سطح استان زنجان با اعتبار 2 هزار و 500 میلیون ریال امسال اجرا شده است.

کاظمی همچنین از آرشیو الکترونیکی مشترکان خبر داد و گفت: ساماندهی الکترونیکی مشترکان 700 میلیون ریال هزینه داشته است.



