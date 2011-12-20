به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محسن کوهکن نماینده لنجان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه غیرعلنی روز سه شنبه مجلس برای بررسی موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس نهم از سوی وزارت کشور در جمع خبرنگاران پارلمانی حضور یافت و در این باره توضیح داد.

وی گفت: برگزاری جلسات غیر علنی لزوما به معنای مطرح شدن مطالب محرمانه نیست.

وی افزود : این جلسه به درخواست وزارت کشور برگزار شد، از آنجا که وزارت کشور تمهیداتی برای انتخابات مجلس در نظر گرفته است درخواست کرده بودند برای ارائه توضیحات به نمایندگان جلسه ای تشکیل شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه تعدادی از نمایندگان ایرادات، ابهامات و اشکالات و نقاط و قوت و ضعف این شیوه رأی گیری را مطرح کردند، تعدادی از نمایندگان تأکید دارند اجرای این طرح اجتناب ناپذیر است اما با توجه به وجود ابهامات و ایرادات در این طرح آیا برای رفع آنها وزارت کشور تدبیری دارد یا خیر؟

کوهکن ادامه داد:آقای مرتضوی معاون وزیر کشور در پاسخ به سوالات نمایندگان مطالبی را مطرح کرد و سپس رئیس مجلس جلسه را جمع بندی کرد و قرار شد چند نفر از نمایندگان در قالب یک کارگروه هرچه سریعتر جلساتی را با وزارت کشور داشته باشند و ابهامات را مطرح کنند و پاسخ بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این جلسه این بود که انتخابات با ضریب اطمینان بالا، راحت و روان و بدون هرگونه مشکل برای بهتر برگزاری آن بوده است.

وی گفت: اعضای کمیته مذکور 5 تا 7 نفر خواهند بود، افرادی در جلسه امروز اعلام آمادگی کردند که احتمالا هیئت رئیسه آنها را انتخاب می کند تا هرچه سریعتر جهت تشکیل این کمیته و رسیدگی به ابهامات تشکیل جلسه دهند.

کوهکن گفت: اگر دغدغه ها و ابهامات نمایندگان مطرح شود قطعا مجلس کمک می کند که انتخابات رایانه ای برگزار شود. باید دید تصمیم نهایی دولت وزارت کشور چه خواهد بود.

وی ادامه داد: وزارت کشور با قدرت و قوت وارد کار شده است و مدعی هستند پیش بینی های لازم را انجام بدهند.

خبرنگاری از کوهکن در خصوص تحریم برنامه دو فوریتی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود و در رابطه با مجلس و نمایندگان است پرسید که کوهکن گفت: ما نمی گوییم که هیچ برنامه ای را تحریم کنند اما اساساً شطرنجی کردن صورت و تغییر صدا در عرف نسبت به کسانی انجام می شود که تخلفی انجام داشته و یا کسانی که در مظان اتهام هستند.

وی گفت: ما این برنامه را نپسندیدم و به صرف اینکه نمی خواهند تبلیغات شود باهمکار ما مصاحبه شود و صورتش را شطرنجی نشان دهد و یا سوالاتی شود که در شأن نماینده نیست.

کوهکن اظهار داشت: ما با مصاحبه با نمایندگان و شرکت کردن در بخش کارشناسی کاملا موافق هستیم. اما تأکید می کنیم باید زمانیکه با افرادی مصاحبه می شود شئونات رعایت شود و برداشتی خلاف این پیش نیاید.

وی یادآور شد: ما به همکاران توصیه کردیم که در این برنامه شرکت نکنند، از دوستان خواستیم تا زمانیکه تغییر روش نداده اند و عکس همکاران را شطرنجی نشان می دهند مصاحبه نکنند، از صدا و سیما هم خواهش می کنیم کاری کنند تا تنور انتخاب برای حضور حداکثری گرم شود.

به گزارش مهر در جلسه غیر علنی امروز مجلس احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، عماد حسینی نماینده قروه و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نادر قاضی پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن طی سخنانی از ابهامات و دغدغه های خود در برگزاری رایانه ای انتخابات سخن گفتند.