بودجه دوسالانه تصویرگری مصوب شد

محمود شالویی؛ مدیر کل دفتر امور تجسمی ارشاد و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید دوباره بر برگزاری دوسالانه تصویرگری در سال آینده گفت: آقای شهرکی؛ مدیرعامل انجمن تصویرگران ایران دو جلسه با من داشته است یکی در نمایشگاه قرآن و دیگری در موزه هنرهای معاصر که در هر دو جلسه بر برگزاری این دوسالانه تاکید شد.

وی توافقات در موارد کلی دوسالانه را یکی از نتایج این جلسات دانست و بیان کرد: قرار بر این شده است که انجمن تصویرگران اسامی شوراهای داوری و سیاستگذاری را ارئه دهند و بعد طی جلسه ای این شوراها تعیین و تائید شود.

شالویی خاطرنشان کرد: قرار بر این است که بخش های تخصصی و هنری دوسالانه را انجمن برعهده بگیرد و موارد پشتیبانی و اجرایی را نیز مرکز توسعه هنرهای تجسمی ارشاد انجام دهد.

شالویی زمان دقیق برگزاری دوسالانه را منوط به جمع بندی کلی جلسات دانست.

مدیر کل دفتر امور تجسمی ارشاد در پایان گفت: بودجه این دوسالانه نیز در معاونت هنری تصویب شده و ان شاالله به طور قطع دوسالانه تصویرگری را که 9 سال مورد غفلت واقع شده است را در اوایل سال آینده برگزار خواهیم کرد.