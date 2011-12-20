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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

اعضای انجمن خوشنویسان شهرستان قدس گردهم آمدند

اعضای انجمن خوشنویسان شهرستان قدس گردهم آمدند

شهرقدس - خبرگزاری مهر: جلسه تبادل نظر و بررسی مشکلات هنرمندان انجمن خوشنویسان شهرستان قدس با حضور جمعی از هنرمندان فارغ التحصیل انجمن و رئیس شورای شهرستان قدس در سالن جلسات شورای اسلامی شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی مقدم، رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس ظهر سه شنبه در این نشست با بیان خصوصیات هنرمندان و شان هنر در جامعه اسلامی، به تبیین وضعیت هنر و هنرمندان در شهرستان اشاره کردند و آمادگی شورای شهرستان را برای ارائه تسهیلات در حد مقدورات اعلام کرد.

در ادامه باقری مدیر انجمن خوشنویسان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد انجمن خوشنویسان شهرستان به کمبود مکان و عدم پاسخگویی به نیازهای مجموعه و لزوم توجه بیشتر به مشکلات انجمن از سوی مراجع ذیربط اشاره کرد و همکاری های انجام گرفته از سوی ادارات و نهادهای مربوطه را با وجود کارگشا بودن ناکافی دانست.

در بخش دیگر ابوالفضل کارگر ضمن تقدیر ازهمکاری و توجه مسئولین ذیربط گفت: عدم آگاهی مسئولین از شان و موقعیت انجمن که منجر به منزوی شدن مجموعه شده است را ناشی از حضور کم رنگ هنرمندان انجمن خوشنویسان در معرفی آن به مسئولین دانسته و متذکر شدند که ما باید با فکر و ایده های جدید به معرفی هنر سنتی خوشنویسی و پیوند آن با تکنولوژی روز در مسیر زمان و ارائه نتایج چشمگیر این فرآیند به تمامی آحاد جامعه اعم از افراد عامی، کارشناسان صاحبنظران و مسئولین بپردازیم تا مجموعه انجمن خوشنویسان به جایگاه واقعی خود دست یابد.

در پایان ضمن تقدیر و تجلیل از هنرمندان انجمن خوشنویسان لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود از سوی شهرداری و شورای اسلامی توسط مقدم به هر یک از مدعوین اهدا شد.
 

کد مطلب 1488655

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