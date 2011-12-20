اعضای انجمن خوشنویسان شهرستان قدس گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی مقدم، رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس ظهر سه شنبه در این نشست با بیان خصوصیات هنرمندان و شان هنر در جامعه اسلامی، به تبیین وضعیت هنر و هنرمندان در شهرستان اشاره کردند و آمادگی شورای شهرستان را برای ارائه تسهیلات در حد مقدورات اعلام کرد.

در ادامه باقری مدیر انجمن خوشنویسان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد انجمن خوشنویسان شهرستان به کمبود مکان و عدم پاسخگویی به نیازهای مجموعه و لزوم توجه بیشتر به مشکلات انجمن از سوی مراجع ذیربط اشاره کرد و همکاری های انجام گرفته از سوی ادارات و نهادهای مربوطه را با وجود کارگشا بودن ناکافی دانست.

در بخش دیگر ابوالفضل کارگر ضمن تقدیر ازهمکاری و توجه مسئولین ذیربط گفت: عدم آگاهی مسئولین از شان و موقعیت انجمن که منجر به منزوی شدن مجموعه شده است را ناشی از حضور کم رنگ هنرمندان انجمن خوشنویسان در معرفی آن به مسئولین دانسته و متذکر شدند که ما باید با فکر و ایده های جدید به معرفی هنر سنتی خوشنویسی و پیوند آن با تکنولوژی روز در مسیر زمان و ارائه نتایج چشمگیر این فرآیند به تمامی آحاد جامعه اعم از افراد عامی، کارشناسان صاحبنظران و مسئولین بپردازیم تا مجموعه انجمن خوشنویسان به جایگاه واقعی خود دست یابد.

در پایان ضمن تقدیر و تجلیل از هنرمندان انجمن خوشنویسان لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود از سوی شهرداری و شورای اسلامی توسط مقدم به هر یک از مدعوین اهدا شد.

