برگزاری انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیئت های حل اختلاف کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه گفت: روابط عمومی مناسب و خوبی بین کارگران و کارفرمایان و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان وجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: حفظ و موجودیت کارگاه ضامن امنیت شغلی کارگران است و رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ایجاد تفاهم و تعامل مناسب بین کارگران و کارفرمایان برای رسیدن به این مهم است.

براندیشه با اشاره به نقش مراجع حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی فی ما بین کارگر و کارفرما، تصریح کرد: در این هیئت ها باید به گونه ای عمل کنیم که ضمن رعایت کامل حقوق کارگران و کارفرمایان، موجودیت کارگاه نیز حفظ شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تمام مراجع حل اختلاف اعم از هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور فعال و موثر دارند.

براندیشه در پایان تاکید کرد: تصمیمات و آرای هیئت های حل اختلاف که مرکب از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت است از حساسیت فوق العاده ای برخوردار بوده، زیرا آن تصمیمات قطعی و لازم الاجراست.