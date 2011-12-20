افزایش واقعه طلاق در خراسان شمالی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلزاری صبح سه شنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته ثبت احوال، تعداد طلاق های ثبت شده از اول سال تا پایان آبان ماه را هزار و شش مورد عنوان کرد و اظهار داشت: بیشتر طلاق های ثبت شده در استان در پنج سال اول زندگی به خصوص سال اول زندگی بوده است.

وی همچنین تعداد ازدواج های ثبت شده از ابتدای سال را 9 هزار و 934 مورد عنوان کرد و گفت: بیشترین ازدواج های ثبت شده مربوط به شهرستان بجنورد با سه هزار و 840 مورد و کم ترین ازدواج ثبت شده مربط به شهرستان های جاجرم و گرمه با 399 و 349 مورد است.

گلزاری با بیان این که به ازای هر 9 ازدواج یک طلاق در استان صورت می گیرد، اظهار داشت: نسبت ازدواج به طلاق در استان 9.9 مورد است که در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است.

این مسئول در ادامه به برنامه های این سازمان در هفته ثبت احوال اشاره کرد و گفت: در این هفته گنجینه مشاهیر استان در محل ثبت احوال شهرستان بجنورد افتتاح می شود.

وی همچنین به برنامه های در حال اجرای این سازمان اشاره کرد و گفت: آرشیو الکترونیکی از جمله برنامه هایی است که در سازمان در حال انجام است و تاکنون 260 هزار سند هویتی در استان آرشیو الکترونیکی شده است.

وی افزود: 150 هزار سند هویتی دیگر نیز بارگزاری شده است که به زودی ثبت الکترونیکی می شود.

گلزاری یاد آورشد: تا پایان شش ماه اول سال 91 کلیه اسناد هویتی مردم استان آرشیو الکرونیکی می شود.