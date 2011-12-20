به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید پارسانیا عضور هیئت علمی دانشگاه تهران در همایش اسلام و سکولاریسم که صبح امروز 29 آذر ماه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد بااشاره به این که چگونه می شود ترجمه یک لغت از درون یک فرهنگ به درون یک فرهنگی هم از لحاظ معنایی و هم انگیزه ای منتقل می شود، گفت: سکولاریزاسیون لغتی است که ما را در زبانهای غیر غربی و اسلامی و در جامعه با مشکل مواجه می کند و می توان برای آن معادلهایی چون جدایی دین از سیاست، عقلانیت، دنیوی گرایی، این جهانی و معادلهای فراوان دیگری می توان برای آن قرار داد.

وی افزود: در فارسی از دو دهه قبل معادل عقلانیت از ناحیه برخی مطرح شد و معادل کلمه دیگری که در عربی استعمال شده بود نیز خوانده شد و آن "علمانیت" است و اینکه ترجمه آن برای عقلانیت درست است یا نیست محل تأمل است. این که علمانیت از آدم گرفته شده ترجمه نادرست است، اگر از علم گرفته شده باشد بی قرابت نیست، ترجمه علم گرایی به عقلانیت بدون مسئله نیست. این ادعا این القا را دارد که سکولاریسم محصول تعقل است و آنچه در مقابل آن است نوعی بی خردی یا منع از خردورزی است.

پارسانیا یادآور شد: فکر می کنم بهترین معادل برای سکولاریسم می تواند به معنای دنیوی گروی و این جهانی بودن باشد. این نگاه در قبال یک نگاه قدسی و معنوی به عالم و هستی داشتن است. سکولاریسم بیش از آن که ابعاد معرفت شناسی و سیاسی داشته باشد یک ساحت هستی شناسی است وقتی به صورت یک مکتب مطرح می شود، اما وقتی به صورت یک فرآیند اجتماعی و تاریخی است، رویکرد دنیوی و این جهانی داشتن است، به همین دلیل ما نوعی سکولاریسم عملی داریم.

عضوهئیت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه قرار دادن معادل عقلانیت به نظر نمی رسد درست باشد چرا که عرفی شدن نیز خطا بوده و موجب خطاهای بسیاری برای فهم این معنا می شود گفت: نگاه قدسی و معنوی به عالم، خود با سطوحی از عقلانیت همراهی و همگامی دارد. نگاه سکولار داشتن به هستی نیز با سطحی از علم و عقلانیت همخوانی دارد و انحصار کردن معنای عقل و عقلانیت به سطح سکولار آن، اگر نوعی خطا نباشد نوعی فعالیت ترویجی و تبلیغی نسبت به مسئله است.

وی یادآور شد: این عقل است که درباره تبعیت از الهه های دیگر و حسن و قبح آن سخن می گوید، این عقل است که در سطوح بعدی درباره چگونه رفتار کردن در زندگی به اقتضای آنکه عقل تجویزی حسن می شمارد عمل کند. عقل وسیله شناخت است و محصول آن علم است. جهان سکولار با بودن اخلاق و علم الهی نمی تواند محقق شود.