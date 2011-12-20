سقوط خودرو به داخل حیاط مدرسه بدون دیوار در مهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه خودروی سواری به دلیل سرعت زیاد و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو ساعت 22:30 دقیقه دوشنبه شب به داخل حیاط مدرسه راهنمایی 'بانو سکینه شافعی' سقوط کرد.

این برای چهارمین بار است که خودرویی به داخل حیاط این واحد آموزشی که فاقد دیوار حایل است سقوط می کند.

مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مهاباد نیز در گفت و گوی با خبرنگاران اظهار کرد: نبود دیوار حایل در این بخش از مدرسه بسیار مخاطره آمیز بوده و هر لحظه امکان تکرار این حادثه به ویژه در ساعات کاری این واحد آموزشی وجود دارد.

جلال یوسف نژاد با اشاره به درخواستهای مکرر از شهرداری مهاباد برای احداث یک دیوار حایل در این محل و سقوط چندین خودرو در حیاط این واحد آموزشی، اظهار داشت: متاسفانه هنوز اقدامی توسط شهرداری در این زمینه انجام نشده است.

بر اثر این حادثه چهار نفر از سرنشینان این خودرو زخمی شدند که بلافاصله به بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان انتقال یافتند که یکی از آنان به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شد.

واحد آموزشی " بانو سکینه شافعی" شهرستان مهابادداراری 350 نفر دانش آموز است.

