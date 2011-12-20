تعزیرات مازندران با متخلفان طرح نظارتی شب یلدا برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی افزود: با توجه به فرا رسیدن آیین سنتی شب یلدا و به منظور جلوگری از افزایش بی رویه قیمت کالا های مورد نیاز این شب، طرح نظارت ویژه شب یلدا از سوی تعزیرات حکومتی و بازرسان اداره صنعت، معدن وتجارت مازندران در استان آغاز شده است.

این مقام قضایی تعزیرات حکومتی مازندران افزود: این نظارت در بخش میوه و تره بار، آجیل ، خشکبار و انواع شیرینی با بکار گیری تیم بازرسی مشترک انجام می شود.

عباسی گفت: هدف از اجرای این طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از سو استفاده عوامل سودجو است.

وی افزود: پرونده های متخلفان در شعبه ویژه ای خارج از نوبت بررسی، رسیدگی و با متخلفان در این طرح با اعمال قوانین تعزیرات حکومتی برخورد می شود.

عباسی، از محکومیت 512 میلیونی متخلف در نوشهر خبر داد و گفت: با حکم تعزیرات حکومتی نوشهر تعمیر کار متخلف جریمه شد.



وی افزود: در پی شکایت شاکی خصوصی و متعاقب آن گزارش تکمیلی بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت نوشهر مبنی بر امتناع از عرضه خدمات از سوی یک واحد تعمیر گاه قایق و موتورهای دریایی در این شهرستان، پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.



عباسی افزود: رئیس تعزیرات حکومتی نوشهر با بررسی گزارش بازرسان و اخذ اظهارات طرفین دعوی و استعلام از مراجع ذیصلاح و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و احراز تخلف منتسبه، مدیر این تعمیرگاه را به جزای نقدی به 512 میلیون ریال در حق دولت و 256 میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

