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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

امامی:

250 غرفه در نمایشگاه کتاب گلستان دایر شد

250 غرفه در نمایشگاه کتاب گلستان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: 250 غرفه در ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن امامی افزود: حضور 350 ناشر با حدود 250 غرفه در این نمایشگاه نوید روزهای آرمانی در استان را می دهد که فضا را برای تنفس اهالی فرهنگ و ادب مهیا می کند.

امامی اظهار داشت: برنامه های جنبی نشست ها، نمایش ها و قصه گویی ها باعث گرمی فضای نمایشگاه شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود: در این نمایشگاه 35 هزار عنوان کتاب ارائه شده که نسبت به نمایشگاه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: تمامی کتاب ها در این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف به علاقمندان ارائه می شود.

ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان گلستان تا 4 دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان گلستان دایر است.

به گزارش مهر، در اولین روز برپایی نمایشگاه کتاب سه هزار و 826 جلد کتاب به یکصد کتابخانه مسجد و مدرسه شهرستان گرگان اهداء شد.

کد مطلب 1488666

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