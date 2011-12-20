250 غرفه در نمایشگاه کتاب گلستان دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن امامی افزود: حضور 350 ناشر با حدود 250 غرفه در این نمایشگاه نوید روزهای آرمانی در استان را می دهد که فضا را برای تنفس اهالی فرهنگ و ادب مهیا می کند.

امامی اظهار داشت: برنامه های جنبی نشست ها، نمایش ها و قصه گویی ها باعث گرمی فضای نمایشگاه شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان افزود: در این نمایشگاه 35 هزار عنوان کتاب ارائه شده که نسبت به نمایشگاه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: تمامی کتاب ها در این نمایشگاه با 40 درصد تخفیف به علاقمندان ارائه می شود.

ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان گلستان تا 4 دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان گلستان دایر است.

به گزارش مهر، در اولین روز برپایی نمایشگاه کتاب سه هزار و 826 جلد کتاب به یکصد کتابخانه مسجد و مدرسه شهرستان گرگان اهداء شد.