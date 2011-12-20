بهزیستی خواستار مناسب سازی راه آهن زنجان برای معلولان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی خلدی افزود: ایجاد محیط های مناسب سازی شده و بدون مانع برای عموم اقدامی ضروری و لازم است که موجب ارتقاء کیفیت زندگی معلولین نیزمی شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: فراهم آوردن شرایط مناسب برای خطوط ریلی کشور که از مسیرهای مهم ارتباطی شهرهاست می تواند توانمندسازی معلولین، حضور و مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی را در پی داشته باشد.

خلدی با اشاره به متفاوت بودن نحوه خدمات دهی به معلولین ابراز داشت: مناسب سازی باید برای رفع نیازهای همه گروههای معلولین اعم از نابینایان، ناشنوایان، سالمندان معلول و معلولین جسمی حرکتی باشد.

وی با اشاره به ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اظهار داشت: کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی معلولین نیز فراهم شد.

خلدی افزود: همکاری و تعامل راه آهن با بهزیستی می تواند در امر حساس و ظریف مناسب سازی برای معلولین سودمند باشد.

وی با اشاره به همه افراد جامعه که در صورت سالمندی و یا یک حادثه از خط سلامتی عبور خواهند کرد، یادآور شد: تلاش برای بهبود وضعیت زندگی معلولین باید دغدغه همه مردم باشد.