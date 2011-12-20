قدرت بازدارندگی کشور را مدیون شهید طهرانی مقدم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار رحیم صفوی در حاشیه مراسم اربعین دانشمند شهید حسن طهرانی مقدم که امروز سه شنبه در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: این شهید نخستین حکم را برای تشکیل توپخانه سپاه پاسداران دریافت کرد و در سال 1362 بنیانگذار توپخانه نیروهای مسلح کشورمان شد.



وی با بیان اینکه کشور از این تاریخ تا پایان جنگ یکی از قدرتمندترین توپخانه‌ها را داشت، ادامه داد: در زمینه موشکی نیز کشورمان ابتدا در دوران دفاع مقدس از کشورهای خارجی بهره می‌برد ولی وجود شهید حسین طهرانی مقدم و ابتکاراتش به همراه مهندسان جوان ما را در موشک‌های دوربرد خودکفا ساخت.



وی افزود: این شهید تکنولوژی تولید موشک هایی با سوخت جامد و مایع را که برای بردهای بالا نیاز داشت ساخت و از همین رو باید وی را پدر موشکی ایران نامید.



وی با اعلام اینکه اقدامات این شهید به صورت دسته جمعی و گروهی انجام می شد، تصریح کرد:‌هم اکنون نیز مجموعه همکاران شهید حسن مقدم به فعالیتهای موشکی خود ادامه می دهند.



رحیم صفوی در پایان تصریح کرد: شهید حسن طهرانی مقدم از چهره های ماندگاری است که قدرت بازدارندگی کشور در مقابل آمریکا و اسرائیل را مدیون او هستیم.

