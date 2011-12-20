پروژه جداسازی آب شرب از آبیاری فضای سبز تربت جام اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معلمی اظهارکرد: شهر تربت جام دارای 118 هکتار فضای سبز است که با توجه به این وسعت اجرای پروژه جداسازی آب شرب از آبیاری فضای سبز دارای اهمیت ویژه ای است.

وی گفت: اجرای پروژه جداسازی آب شرب از آبیاری فضای سبز تربت جام از سال 87 با آغاز مطالعات طرح توسط پیمانکار آغاز شد و به ترتیب سال 88 فاز اول ، سال 89 فاز دوم و سال جاری فاز سوم این طرح عملیاتی شده است.

معلمی با اشاره به انجام 75 کیلومتر لوله گذاری در سطح شهر در این مدت گفت: حدود یک میلیارد تومان اعتبار تاکنون برای اتمام فاز اول و دوم و همچنین اجرای فاز سه هزینه شده است که در صورت تامین اعتبار، این پروژه با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.