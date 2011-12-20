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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

رئیس نمایشگاه بین‌المللی دوحه:

دو کتابخانه ملی و آیت‌الله مرعشی ایران از مهم‌ترین کتابخانه‌های جهان است

دو کتابخانه ملی و آیت‌الله مرعشی ایران از مهم‌ترین کتابخانه‌های جهان است

رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه قطر، کتابخانه ملی و کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی در ایران را از مهم‌ترین کتابخانه‌های دنیا خواند که به ویژه در بخش نسخ خطی بسیار غنی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله انصاری، رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه قطر، با بیان مطلب فوق گفت: فرهنگ ایران بسیار غنی و در جهان تاثیرگذار است و نام ایران در جهان تداعی‌کننده فرهنگ غنی، هنر زیبا و مردمانی اهل تفکر است. شما ایرانیان به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه امسال توانستید این فرهنگ و هنر را به خوبی به تصویر بکشید.

رئیس کتابخانه ملی قطر در ادامه از حضور هنرمندان ایران در نمایشگاه امسال ابراز خوشحالی کرد و آشنایی مردم قطر با هنر ایران را خوب توصیف کرد و خواستار تداوم حضور هنرمندان ایران در عرصه‌های مختلف هنری شد.

وی حضور پربار ایران در نمایشگاه کتاب امسال را برای فرهنگ قطر مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما از ایران انتظار داریم همه ساله چنین باشکوه و با حضور هنرمندان و ناشران بزرگ حضور یابد.

انصاری در ادامه افزود: هر سال یک کشور به عنوان مهمان ویژه دعوت می‌شود و تاکنون کشورهای آمریکا، ترکیه و فرانسه با این عنوان در این نمایشگاه حضور یافته‌اند، ولی غرفه هیچکدام به خوبی و باشکوهی ایران نبوده است و غرفه ایران باعث افتخار نمایشگاه امسال بود.

مدیر نمایشگاه بین‌المللی دوحه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را در جهان بی‌نظیر خواند و گفت: سه بار در نمایشگاه کتاب تهران حضور یافته‌ام و یکی از بی نظیرترین نمایشگاه‌ها و شاید تنها نمایشگاه پرمخاطب جهان باشد و ایران با سابقه طولانی در عرصه فرهنگ توانسته نقش خود را در حوزه کتاب روز به روز پررنگ‌تر حفظ کند.

وی کتابخانه ملی و کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی را از مهمترین کتابخانه‌های دنیا خواند و گفت: وجود نسخ خطی قدیمی و فراوان، نوع و کیفیت چاپ کتاب، تنوع کتابها و اقبال مردم به کتاب مواردی است که من در ایران مشاهده کردم و در هیچ نقطه از دنیا این عظمت را ندیدم.

وی در پایان حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و سخنرانی در نشست «نقش فرهنگ در بیداری اسلامی» را برای کشور قطر بسیار مهم و تاثیرگذار عنوان کرد و خواستار تعامل بین متفکران دو کشور به صورت برگزاری نشست‌های تخصصی شد.  

کد مطلب 1488672

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