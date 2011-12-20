به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله انصاری، رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوحه قطر، با بیان مطلب فوق گفت: فرهنگ ایران بسیار غنی و در جهان تاثیرگذار است و نام ایران در جهان تداعی‌کننده فرهنگ غنی، هنر زیبا و مردمانی اهل تفکر است. شما ایرانیان به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه امسال توانستید این فرهنگ و هنر را به خوبی به تصویر بکشید.

رئیس کتابخانه ملی قطر در ادامه از حضور هنرمندان ایران در نمایشگاه امسال ابراز خوشحالی کرد و آشنایی مردم قطر با هنر ایران را خوب توصیف کرد و خواستار تداوم حضور هنرمندان ایران در عرصه‌های مختلف هنری شد.

وی حضور پربار ایران در نمایشگاه کتاب امسال را برای فرهنگ قطر مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما از ایران انتظار داریم همه ساله چنین باشکوه و با حضور هنرمندان و ناشران بزرگ حضور یابد.

انصاری در ادامه افزود: هر سال یک کشور به عنوان مهمان ویژه دعوت می‌شود و تاکنون کشورهای آمریکا، ترکیه و فرانسه با این عنوان در این نمایشگاه حضور یافته‌اند، ولی غرفه هیچکدام به خوبی و باشکوهی ایران نبوده است و غرفه ایران باعث افتخار نمایشگاه امسال بود.

مدیر نمایشگاه بین‌المللی دوحه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را در جهان بی‌نظیر خواند و گفت: سه بار در نمایشگاه کتاب تهران حضور یافته‌ام و یکی از بی نظیرترین نمایشگاه‌ها و شاید تنها نمایشگاه پرمخاطب جهان باشد و ایران با سابقه طولانی در عرصه فرهنگ توانسته نقش خود را در حوزه کتاب روز به روز پررنگ‌تر حفظ کند.

وی کتابخانه ملی و کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی را از مهمترین کتابخانه‌های دنیا خواند و گفت: وجود نسخ خطی قدیمی و فراوان، نوع و کیفیت چاپ کتاب، تنوع کتابها و اقبال مردم به کتاب مواردی است که من در ایران مشاهده کردم و در هیچ نقطه از دنیا این عظمت را ندیدم.

وی در پایان حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و سخنرانی در نشست «نقش فرهنگ در بیداری اسلامی» را برای کشور قطر بسیار مهم و تاثیرگذار عنوان کرد و خواستار تعامل بین متفکران دو کشور به صورت برگزاری نشست‌های تخصصی شد.