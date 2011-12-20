یادواره شهید تندگویان و 438 شهید شرکت ملی پالایش و پخش برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این یادواره امشب 29 آذرماه از ساعت 18 الی 21 به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران صنعت نفت، مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری، وزیر نفت و معاونان وزیر نفت برگزار می شود.

در این مراسم که بر اساس مصوبات ستاد امور ایثارگران صنعت نفت، هرساله همزمان با سالروز رجعت پیکر وزیر نفت شهید محمد جواد تندگویان به میهن اسلامی برگزار می شود، حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران سخنرانی خواهد کرد.

خاطره گویی خانواده‌ شهدا، مداحی و تجلیل از برخی از خانواده های یکهزار و 17 شهید صنعت نفت نیز از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود و میزبان این مراسم، شرکت ملی پالایش و پخش است.