  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

ادای احترام مهمانان مراسم اربعین شهدای علم و فناوری به شهدای دانشگاه تهران

شرکت کنندگان در مراسم اربعین شهدای غدیر و علم و فناوری به شهدای گمنام دانشگاه تهران ادای احترام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنندگان در مراسم اربعین شهدای غدیر که امروز سه شنبه در محل مسجد دانشگاه تهران برگزار شد، پس از گرامیداشت یاد این شهدا و همچنین اقامه نماز جماعت در مسجد دانشگاه تهران، بر سر مزار شهدای گمنام در دانشگاه تهران حاضر شده و ضمن نثار گل به این شهدا ادای احترام کردند.

در این مراسم غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، حسن ابوترابی فرد معاون رئیس مجلس و حجت الاسلام  محمدیان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها به همراه روسای دانشکده های 6 گانه دانشگاه تهران و جمعی از دانشجویان و اساتید این دانشگاه حضور یافتند.

کد مطلب 1488676

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها