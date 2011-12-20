ادای احترام مهمانان مراسم اربعین شهدای علم و فناوری به شهدای دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنندگان در مراسم اربعین شهدای غدیر که امروز سه شنبه در محل مسجد دانشگاه تهران برگزار شد، پس از گرامیداشت یاد این شهدا و همچنین اقامه نماز جماعت در مسجد دانشگاه تهران، بر سر مزار شهدای گمنام در دانشگاه تهران حاضر شده و ضمن نثار گل به این شهدا ادای احترام کردند.

در این مراسم غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، حسن ابوترابی فرد معاون رئیس مجلس و حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها به همراه روسای دانشکده های 6 گانه دانشگاه تهران و جمعی از دانشجویان و اساتید این دانشگاه حضور یافتند.