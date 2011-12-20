تالیف نخستین کتب درسی ژئوتوریسم توسط نویسنده تبریزی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کتاب درسی ژئوتوریسم برای دانشجویان مقطع کارشناسی زمین شناسی دانشگاه پیام نور به همت مهندس بهرام نکویی صدری( پژوهشگر تبریزی فعال در زمینه ژئوتوریسم (زمین گردشگری)) و باهمکاری دکتر بهزاد علیلو به رشته تحریر در آمده است.

این کتاب از مهرماه سال 1390 رسما برای دانشجویان زمین شناسی دانشگاه پیام نور به ارزش دو واحد درسی اختیاری در سراسر کشور ارائه شده است.

با چاپ این کتاب دانشگاه پیام نور در ردیف دانشگاههای پیشگام جهان در ارائه این واحد درسی قرار گرفته و این کتاب از آبان ماه 90 بصورت آنلاین در وب سایت دانشگاه پیام نور ارائه شده و بزودی نسخه های صحافی شده نیز در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

پیشتر طراحی سیلابس درسی " ژئوتوریسم " در دانشگاه پیام نور توسط مهندس بهرام نکویی صدری انجام گرفته است.

تالیف کتاب مبانی زمین گردشگری با تاکید بر ایران سال 1388 از انتشارات سازمان سمت به عنوان نخستین کتاب مبانی ژئوتوریسم در سطح دانشگاههای جهان، ترجمه کتاب ژئوتوریسم (جهانی) اثر داولینگ و نیوسام سال 2006 میلادی با همکاری دکتر عادل نجف زاده ، تالیف کتاب اقلیم و هوازدگی( کتاب درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته جغرافیا با همکاری دکتر بهروز ساری صراف) سال 1390) و ترجمه کتاب زمین شناسی کانسارهای تیتانیوم و... جزو آثار نکویی صدری هستند و در حال حاضرکتاب مقدمه ای بر ژئوکانسرویشن ایران از ایشان در مراحل نهایی تالیف است.

نکویی صدری دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن- گرایش اکتشاف و کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژی از دانشگاه تهران و عضو سرای اهل قلم خانه کتاب ایران است و فعالیت متمرکز خود را به عنوان پژوهشگر ژئوتوریسم از سال 1384 آغاز کرده است.

تاکنون در سطح جهانی کتاب مبانی زمین گردشگری وی مورد استناد سایر پژوهشگران قرار گرفته است. تالیف و انتشار کتاب جدید درسی ژئوتوریسم برای دانشجویان زمین شناسی پیام نور گام بزرگی در توسعه رسمی این علم درمیان زمین شناسان کشور و در میان متخصصان ژئوتوریسم سایر دانشگاههای جهان به شمار می رود.