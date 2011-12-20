پنجاه و چهارمین دوره آموزش قضات روحانی در قم آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و چهارمین دوره آموزش قضات روحانی با سخنرانی آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در قم آغاز می‌شود.



در این دوره که به مدت دو سال برگزار خواهد شد ۳۵ تن از روحانیون با آموزش‌های مختلف برای ورود به دستگاه قضا آشنا می شوند.



در حال حاضر دو دوره پنجاه و یکم و پنجاه دوم آموزش قضات روحانی در قم در حالی برگزاری است و دوره پنجاه و سوم نیز در شهر مشهد در حال برگزاری است.



تاکنون ۳۵ دوره از ۵۴ دوره برگزار شده در شهر قم بوده و دوره‌های دیگر در شهرهای مشهد، اهواز، تهران و تبریز برگزار شده است.



یادآور می‌شود مراسم آغاز به کار دوره پنجاه و چهارم آموزش قضات روحانی پنج شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل میدان آزادگان، بلوار شهید عابدی، پشت دادگستری کل سالن جلسات برگزاری دوره‌های آموزش قضات برگزار می‌شود.