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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

نمایشگاه معدن پژوهش توسعه و فن آوری در کرمان برگزار شد

نمایشگاه معدن پژوهش توسعه و فن آوری در کرمان برگزار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه معدن، پژوهش، توسعه و فن آوری در کرمان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه معدن، پژوهش، توسعه و فن آوری به مناسبت هفته پژوهش در کرمان برگزار شد.

این نمایشگاه که توسط شرکت زغالسنگ کرمان راه اندازی شده و دارای 9 غرفه است.

موضوعات شهدا، امور فرهنگی، آثار پژوهشی استادان و دانشجویان، کارآفرینی، کتب دانشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و دستاوردهای شرکت زغال سنگ کرمان از جمله بخش هایی است که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه از سه شنبه آغاز به کار کرده و تا پنج شنبه از ساعت هشت صبح تا چهار عصر در شرکت زغال سنگ برپاست.
 

کد مطلب 1488682

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