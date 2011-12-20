نمایشگاه معدن پژوهش توسعه و فن آوری در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه معدن، پژوهش، توسعه و فن آوری به مناسبت هفته پژوهش در کرمان برگزار شد.

این نمایشگاه که توسط شرکت زغالسنگ کرمان راه اندازی شده و دارای 9 غرفه است.

موضوعات شهدا، امور فرهنگی، آثار پژوهشی استادان و دانشجویان، کارآفرینی، کتب دانشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و دستاوردهای شرکت زغال سنگ کرمان از جمله بخش هایی است که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه از سه شنبه آغاز به کار کرده و تا پنج شنبه از ساعت هشت صبح تا چهار عصر در شرکت زغال سنگ برپاست.

