راهبرد دشمن برای جلوگیری از نفوذ اسلام استفاده از نحله های انحرافی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی صبح سه شنبه در جمع دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی گناباد که در شهر کاخک برگزار شد، اظهار داشت: یکی از راهبردهایی که دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی در شرایط کنونی برای مقابله و جلوگیری از نفوذ و جاذبه آثار و برکات انقلاب اسلامی برای ملتهای جهان به کار گرفته اند استفاده از نحله های مختلف عرفانی است.

وی افزود: اسلام نابی که امام راحل در پرتو انقلاب اسلامی به دنیا ارائه داد مبتنی بر منابع کتاب، سنت، اجماع و عقل و نه عرفان خارج از چارچوب عقل و دین بود.

فاطمی بیان داشت: از جمله معیارهای بنیادین و کلیدی که عرفان ناب اسلامی را از عرفانهای دروغین و به ویژه عرفان صوفیانه جدا می کند مسئله عقل و شریعت و دین است.

وی تصریح کرد: کسانی صحبت از عرفان اسلامی می کنند که حتی کمترین معلوماتی از فقه و عقاید اسلامی ندارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد بیان داشت: جای تعجب دارد که مدعیان عرفان های جدید صحبتی از پایه های عرفان اسلامی که ائمه معصومین آن را ارائه کردند مانند تقوا، مراقبه، محاسبه و مشارطه نمی کنند.

فاطمی گفت: کسانی ادعای عرفان اسلامی می کنند که حتی در ظواهر نیز احکام الهی و شرع را رعایت نمی کنند، کسانی که با انگیزه های مادی و دنیوی و شهوانی در پی انحراف عقائد امت اسلامی بویژه جوانان هستند.

در ادامه فیلمهایی از عرفان دروغین صوفیه در معرض نمایش دانشجویان قرار گرفت و دانشجویان سوالات خود را در این باره مطرح کردند.

در پایان یک بسته آموزشی بررسی و نقد تصوف حجت السلام دکترعبدالحسین خسرو پناه و هدیه متبرک آستانه مبارک امام زاده سلطان محمد عابد (ع) کاخک به دانشجویان به رسم یادبود اهدا شد.