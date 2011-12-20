شماره جدید "تربیت اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالاتی با عناوین امکان استنتاج فلسفه تعلیم و تربیت از وجود شناسی اسلامی، نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات، چگونگی معرفی (نماز، روزه، جهاد، حج، خمس و زکات) در کتاب های درسی به چاپ رسیده است.

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی شیخ اشراق و برگسون و دلالت های تربیتی آن، پیامدهای تربیتی آموزش نظام احسن از دیدگاه اسلام، نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری، برخی از دلالت های تربیتی در رسائل اخوان الصفا (قرن چهارم) و بررسی رابطه نگرش دینی با ابعاد شخصیتی در دانشجویان دانشگاه تهران از دیگر مقالات مندرج در این نشریه هستند.

هدف اصلی این نشریه، انتشار تحقیقات انجام شده در زمینه تربیت اسلامی، اطلاع رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته عنوان شده است.

یازدهمین شماره دو فصلنامه "تربیت اسلامی" به صاحب امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدیر مسئولی علیرضا اعرافی در 222 صفحه با شمارگان 1500 نسخه منتشر شده است