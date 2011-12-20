به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داوود مهدوی زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سخنرانی خود با عنوان "انسان و منزلگاه سکولاریزاسیون" در همایش اسلام و سکولاریسم که امروز 29 آذر ماه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران آغاز شد اظهار داشت: سکولاریسم ناظر به مکتب و سکولاریزاسیون ناظر به فرآیند است.



مهدوی زادگان یادآور شد: سکولاریسم چیزی فراتر از ایدئولوژی است، سکولاریسم یک رویکرد است که از دل آن ایدئولوژیهای سکولار تولید می شود، این ایدئولوژیها بی شمار است و شاید از دل آن صدها ایدئولوژی پدید آمده است.

وی اضافه کرد: سکولاریسم به معنای دنیاگرایی و اعتقاد به اصالت این جهان است. درباره دنیاگرایی نیز ممکن است مطرح شود که از دیرباز بوده است، دنیا گرایی که امروز شاهد هستیم نوعی دنیاگرایی است که عقلانیت نیز در آن نهفته است.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: سکولاریسم را به نوعی می توان اکتفا کردن به این جهان و کوتاه کردن آمال و آرزوها و غایتها تلقی کرد. اینکه ما اگر می خواهیم عقل را هم استفاده کنیم باید آن را برای همین عالم خاکی مورد استفاده قرار دهیم .

حجت الاسلام داوود مهدوی زادگان تأکید کرد: بحث اصلی مسئله سکولاریزاسیون یا مسئله دنیوی شدن است، اینکه امروز با فرآیند دنیوی شدن رو به رو هستیم. اساسا موطن فرآیند سکولار شدن و دنیوی شدن کجاست، منزلگاه و فرودگاه سکولاریسم در کجا است، با توجه به این پرسش به نظر می رسد برای پاسخ آن باید به تعریف دنیوی شدن یا سکولاریزاسیون رجوع کرد تا بر این اساس تشخیص دهیم این فرودگاه کجاست.

وی گفت: فرض این است که فرودگاه سکولاریزاسیون چیزی جز انسان است. تنها معرفت بشری فرآیند دنیوی شدن را طی می کند، خارج از انسان چیزی به نام سکولاریزاسیون اتفاق نمی افتد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به تعاریف ارائه شده از سکولاریزاسیون گفت: شاینر یکی از اندیشمندان غربی است که روی این مسئله کار کرده، وی تعابیر افراد مختلف از این فرآیند را جمع و در شش تعریف خلاصه کرده است که می توان به آن به صورت فهرست وار اشاره کرد. برخی سکولاریزاسیون را به معنای افول دین گرفته اند، برخی آن را به معنای همنوایی با دنیا تعبیر و عده ای دیگر سکولارایزاسیون را رهایی جامعه از دین تلقی کرده اند.