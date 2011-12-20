انتقاد از تعطیلی کارخانه ایران خودرو تبریز / مجوز تولید موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی پور از مسئولان دست اندرکار خواست تا با ارائه ساز و کارهای لازم نسبت به حل مشکل این کارخانه اقدام عاجل به عمل آورند.

وی با تاکید بر اینکه این کارخانه یکی از کارخانه های فعال آذربایجان شرقی است که جمع قابل توجهی از شهروندان استان در این کارخانه اشتغال دارند، بیان کرد: تعطیلی این کارخانه در این برهه زمانی حساس به صلاح کشور نبوده و باید هر چه زودتر مشکل این کارخانه مرتفع شود که تا پایان سال نسبت به تولید و شماره گذاری تولیدات اقدام کنند.

فتحی پور گفت: امروز اشتغال یکی از دغدغه های مهم کشور بوده و باید در این راستا با کار کارشناسی از مسائلی که به نحوی با کمرنگ شدن امر تولید و اشتغال شود پرهیز کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حالی که امروز به دنبال سرمایه گذاری و ایجاد زمینه اشتغال پایدار هستیم نباید بگذاریم کسانی که در عرصه تولید و سازندگی و اشتغال فعالیت دارند از کرده خود پشیمان شوند.

ارسلان فتحی پور از وزیر صنعت و بازرگانی خواست با تسریع در حل این مشکل نسبت به فعالیت مجدد این کارخانه اقدام کنند.

وی گفت: ما نیز در مجلس پیگیر هستیم تا با دعوت از دست اندرکاران ذیربط با تعامل و همفکری و راهکار عملی از بیکاری بیش از 1500 نفر از کارگران و شاغلان در این کارخانه جلوگیری شود.