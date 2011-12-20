وضعیت اجرای "بچه‌ آدم بدو" عابدی مشخص نیست

علی عابدی که نمایش "بچه آدم بدو" را در بخش چشمانداز بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه برده بود درباره وضعیت اجرای عمومی اثر به خبرنگار مهر گفت: نمایش ما تنها نمایشی از بخش چشمانداز تئاتر فجر دوره گذشته است که اجرای عمومی نشده است. این در حالی است که شورای نظارت و ارزشیابی اجرای این نمایش را در سالنهای تئاتر بلامانع دانسته است.
این کارگردان تئاتر یادآور شد: بعد از بارها مراجعه به مجموعه تئاتر شهر آقای سیدصادق موسوی رئیس مجموعه روی درخواست ما نامهای نوشته با این مضمون که برای اجرای نمایش "بچه آدم بدو" در تئاتر شهر سالنی در نظر گرفته نشده است. همچنین آقای موسوی گفتهاند که اجرای عمومی "بچه آدم بدو" از تعهدات مرکز هنرهای نمایشی است و مرکز باید برای آن تصمیم بگیرد.
کارگردان نمایش "بچه آدم بدو" تأکید کرد: وضعیت اجرای این نمایش مشخص نیست و من بلاتکلیف ماندهام و نمیدانم در سال 90 وضعیت اجرای عمومی "بچه آدم بدو" چه خواهد شد.
عابدی درباره امکان اجرای "بچه آدم بدو" در دیگر سالنهای تئاتری یادآور شد: با آقای سعید اسدی مدیر تالار مولوی هم صحبت کردم و پاسخ این بود که جای خالی برای اجرای ما وجود ندارد. این موضوع درباره تماشاخانه ایرانشهر نیز صادق است.
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