15 هزار معلول در استان زنجان شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در استان زنجان تنها 150سالمند در سراهای سالمندان به‌طور شبانه‌روزی نگه‌داری می‌شوند که نزدیک به 50 نفر از آنان حتی دارای هویت و شناسنامه نیز نیستند.

وی ادامه داد: با امکانات محدودی که در بهزیستی استان وجود دارد، مشکلات متعدد مددجویان قابل رفع نبوده و اهتمام ویژه خیران و مسئولان را می‌طلبد.

محمدی‌قیداری افزود: یکی از مهم‌ترین مباحث مورد توجه بهزیستی استان زنجان، طرح "توانبخشی مبتنی بر جامعه" است که این طرح تاکنون برای بیش از 9317 نفر از معلولان روستایی به اجرا درآمده است.

محمدی قیداری از تشکیل بیش از 300 شورای روستایی در روستاهای استان برای رسیدگی به مسائل معلولان خبر داد و افزود: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان زنجان در روستاهای آن متمرکز است، اقدام به شناسایی معلولان در روستاهای بالای 80 خانوار شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 120 میلیون تومان برای طرح CPRبهزیستی استان تخصیص یافته است، اذعان کرد: از ابتدای سال تاکنون 74 میلیون تومان در راستای توانبخشی مبتنی بر جامعه معلولان تحت حمایت سازمان بهزیستی استان هزینه شده و در 3ماه باقی‌مانده سال نیز نزدیک به 50 میلیون تومان اعتبار دیگر صرف خواهد شد.

محمدی‌قیداری در عین حال عنوان کرد: چارچوب اصلی توانبخشی مددجویان، امور توانپزشکی آنان است، لذا اگر معلولان مشکلات جسمی حاد مرتفع نشده داشته باشد، بلاشک اصول و قواعد توانبخشی در آنان بدون نتیجه خواهد بود.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان از اهمییت مناسب‌سازی شهری برای معلولان سخن به‌میان آورد و ادامه داد: مبحث مناسب‌سازی دارای شاخه‌های متعددی است که مناسب‌سازی اداری، مبلمان‌شهری و محیط‌های آموزشی از جمله آنان است.

محمدی قیداری، شهرداری و مسکن و شهرسازی را متولی پیاده‌‌سازی طرح مناسب‌سازی شهری دانست و تصریح کرد: متآسفانه با وجود اینکه ماده 2 قانون "حمایت از حقوق معلولان"، شهرداری را مکلف کرده است تا برای ساختمان‌هایی که مناسب‌سازی را رعایت نکرده‌اند، پایان‌کار صادر نشود، همواره شاهد وجود ساختمان‌های اداری و بانکی غیراستانداردی بوده‌ایم که معلولان را برای تردد دچار مشکلات عدیده می‌سازد.

وی گفت: طی جلساتی که به‌طور مشترک بین بهزیستی، شورای شهر و شهرداری برگزار شد، تصویب گردید تا برای آغاز، معابر بین سبزه‌میدان تا چهارراه انقلاب مناسب‌سازی شود، لازم به ذکر است که تاکنون 14 پارک شهری توسط شهرداری مناسب‌سازی شده‌است.

محمدی‌قیداری از اتمام طرح مطالعاتی پروژه "پردیس سرای سالمندان و بیماران روانی" خبر داد و یادآور شد: پروژه پردیس که شامل سرای سالمندان (زنانه و مردانه) ، محیط ورزشی، تفریحی، خدماتی و همچنین محلی برای نگهداری بیماران روانی و ذهنی‌مزمن می‌باشد، امیدواریم با تلاش ویژه مسئولان علی‌الخصوص استاندار زنجان، با میانگین اعتباری بالغ بر 33میلیارد تومان در سال آینده کلنگ‌زنی شود.