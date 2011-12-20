طرح کد گذاری و پلاک کوبی اماکن شهری اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل پست استان اردبیل ظهر سه شنبه در آغاز این طرح اظهار داشت: در اجرای طرح کد گذاری و پلاک کوبی اماکن هر واحد مسکونی و تجاری، تولیدی و خدماتی صاحب کدپستی 10 رقمی می شوند.

سیاوش سکاکی اضافه کرد: در پلاکهایی که نصب می شود علاوه بر کدپستی 10 رقمی شماره ثبتی شهرداری هم حک شده است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در استان یاداور شد: همچنانکه هر شخص یک شماره کد ملی دارد، تمام اماکن شهری و واحدهای مسکونی و تجاری نیز باید دارای شماره و کدپستی باشند تا دسترسی و ارائه خدمات به این شهروندان روان تر و مطلوب تر شود.

مدیر کل پست استان توزیع قبوض، کالا برگ، حقوق مستمر بگیران، قرائت کنتور و ارسال سایر نامه ها و امانات را از شاخصهای مهم ترافیکی در پست عنوان کرد و افزود: پست تلاش می کند با استفاده از ابزارهای بروز خدمات را بهتر از سایر بخشها به در منازل ببرد.

وی همچنین از ارسال بیش از پنج میلیون و 918 مرسوله پستی از استان اردبیل در طول یک سال به سایر نقاط کشور خبر داد و عنوان کرد: در همین مدت بیش از شش میلیون و 84 مرسوله نیز از سایر نقاط در سطح استان توزیع شده است.

سکاکی از کاهش 33 درصدی ترافیک مرسولات صادره از استان در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و ابراز داشت: این کاهش به دلیل حذف قرائت و توزیع قبوض توسط اداره پست در سال جاری است.

وی عنوان کرد: در سال جاری میزان ترافیک مرسولات صادره بیش از دو میلیون و 146 مرسوله است در حالی که این میزان در سال گذشته بیش از سه میلیون و 206 مرسوله بوده است.

پورحسین قلی شهردار هیر نیز در این مراسم گفت: در این شهر برای دو هزار و 171 مکان شامل هزار و 700 واحد مسکونی،110 واحد تجاری، 52 مکان تجاری، 200 قطعه زمینی محصور و 109 مکان در حال ساخت و تخریب پلاک صادر شده که بزودی نصب می شود.